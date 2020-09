JP Morgan schikt voor 920 miljoen dollar om marktmanipulatie

De Amerikaanse bank JP Morgan Chase heeft voor 920 miljoen dollar (ruim 784 miljoen euro) geschikt in een zaak die draait om marktmanipulatie van de handel in grondstoffenfutures en staatsleningen. Dat heeft de Amerikaanse beurswaakhond SEC dinsdag bekendgemaakt. Met de schikking komt een einde aan een acht jaar lopend onderzoek naar zes medewerkers van de bank die zich schuldig zouden hebben gemaakt aan ‘spoofing’.

Bij spoofing worden doorgaans grote spookorders geplaatst op futures om zo de handel te manipuleren. Als de prijzen van de futures als gevolg van de geplaatste order veranderen, kan de spoofer daarvan profiteren door de eerdere order te annuleren en vervolgens een nieuwe order te plaatsen. Deze vorm van marktmanipulatie is sinds 2010 bij wet verboden in de Verenigde Staten. Handelaren mogen sindsdien geen orders meer plaatsen die zij niet van plan zijn uit te voeren.

Volgens een andere beurswaakhond, de CFTC, die ook bij de zaak is betrokken, gaat het om de grootste geldboete die ooit voor spoofing is opgelegd. JP Morgan Chase kreeg in september 2013 een boete van omgerekend bijna een miljard euro van Britse en Amerikaanse toezichthouders omdat de bank zou hebben gefaald bij de controle op handelaren. Daardoor zou voor miljoenen euro’s aan beleggingsfraude plaats hebben kunnen vinden.