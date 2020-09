Jan Ole Gerster: ‘‘Lara’ gaat over mijn eigen faalangst’

Wedden dat regisseur Jan Ole Gerster op een dag een film over een vader, of misschien tegen die tijd wel grootvader maakt? Gerster (42) brak acht jaar geleden door met de onverwachte filmhit Oh Boy (2012), een Duitse slackerfilm in zwart-wit over een Berlijnse twintiger die een hele film lang op zoek is naar een gewone kop koffie en die ondertussen een portret schildert van millennials en hun ouders.

Hoewel je Lara geen vervolg kunt noemen – de hoofdfiguur is nu een zestigjarige vrouw en behalve Oh Boy-hoofdrolspeler Tom Schilling doen niet dezelfde acteurs mee – is het toch net alsof je naar dezelfde film kijkt. Maar dan tien jaar later, in kleur en vanuit een ander perspectief. Dat van de moeder van een zoon die in haar ogen nooit goed genoeg kan zijn.

Wederom speelt de film zich in 24 uur in Berlijn af. De missie is niet een kop koffie die het einde van de jeugd inluidt, maar iets veel ingewikkelders dat zich nog het beste laat samenvatten als het verlaat doorsnijden van de navelstreng. Lara is jarig, net gepensioneerd, en razend hard op de vlucht voor de demonen van haar verleden die tot leven komen omdat haar zoon Viktor die avond een concert geeft waar hij voor het eerst een eigen compositie zal spelen. Ze wil erbij zijn, en ze wil er niet bij zijn. Ze wil hem behoeden voor wat in haar ogen een groot fiasco zal zijn. Maar dat is niet alleen maar pure moederliefde. Daar zit een hoop frustratie bij. Haar bezorgdheid is gemeen, wreed, destructief. Je zal maar zo’n moeder hebben die je vlak voor aanvang nog even komt vertellen dat je het niet kunt.

Dat type van de overbezorgde controlfreak van een moeder is een geliefd filmtype. De moeder uit Darren Aronofsky’s balletfilm Black Swan is zo’n beetje het ultieme schrikbeeld van de leeuwin die haar eigen kinderen opeet. In een klassieker voorbeeld heette ze Mommie Dearest, dat laat zien hoe tiranniek en sadistisch actrice Joan Crawford haar adoptiekinderen behandelde. Gevalletje overdracht, zegt de freudiaan. Lara is er ook zo een, net als recentelijk Nina Hoss in Das Vorspiel als vioollerares die aan haar perfectionisme ten onder dreigt te gaan, haar zoon afblaft en haar veelbelovende student vernedert. Kwetsbare kinderen die de gefnuikte dromen van hun moeders moeten waarmaken.

Je vraagt je af of Lara een afrekenfilm is? Gerster moet erom lachen als ik het hem telefonisch vraag. Lara gaat eigenlijk over zijn eigen faalangst, zegt hij. Althans dat was wat hij in het scenario herkende. Haar passie en zelfhaat. De angst voor middelmatigheid, maar ook de angst om met onvervulde dromen te blijven zitten. „Als student dacht ik al: nu ben ik aan een van de meest prestigieuze filmscholen aangenomen, wat als ik het nou niet in me heb? Ik keek als het spreekwoordelijke konijn in de koplampen. Die angst wordt bij Lara contraproductief. Toen ik het script van de Sloveense auteur Blaz Kutin las – oh, wat had ik dat graag zelf geschreven! – was dat in feite mijn redding.”

Actrice Corinna Harfouch speelde vaker van dit soort rollen. Gerster ontdekte haar tien jaar geleden in het theater, als moeder Arkadina in De meeuw van Tsjechov, die haar toneelschrijvende zoon en acterende buurmeisje Nina het leven zuur maakt. En zag haar daarna in een toneelbewerking van Bergmans Herfstsonate als concertpianiste Charlotte Andergast. „Ik was bang dat ze niet wéér zo’n soort rol zou willen spelen. Maar ook Corinna kent die gevoelens van faalangst, dus we hoefden Lara niet 100 procent te analyseren. Ze is zo rationeel, dat we er bewust momenten in lieten sluipen die we zelf ook niet helemaal begrepen. Zo is de compositie die Viktor speelt expres een beetje sentimenteel. Is het nou goed of niet? Heeft Lara gelijk of niet?”

Volgt nu een film over die vader of grootvader? „Tja, die is nu wel onvermijdelijk. Nu ik zelf vader ben denk ik steeds meer over mijn relatie met mijn ouders na. Zoals Tom in de film zegt: ‘Kunst moet over het leven én de dood gaan.’”

Drama Lara Regie: Jan Ole Gerster. Met: Corinna Harfouch, Tom Schilling, Volkmar Kleinert. In: 26 bioscopen ●●●●●

