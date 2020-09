In de gepolariseerde VS zijn kunstenaars vooral politieke activisten

Hoe is het om kunstenaar te zijn in Amerika? Dit is de vraag die ten grondslag ligt aan de tentoonstelling This is America / Art USA Today, met werk van veertig Amerikaanse kunstenaars, gemaakt in aanloop naar de aanstaande presidentsverkiezingen. De tentoonstelling is ingericht rond thema’s als immigratie beleid, Black Lives Matter, Trump, rechten van Native Americans en LGBTQ-rechten. Robbert Roos (1965), directeur van Kunsthal Kade, maakte in de zomer van 2019 gedurende tweeënhalve maand een roadtrip langs grote steden van de VS, van oost naar west en weer terug. Onderweg sprak hij met tentoonstellingsmakers, kunstenaars en galeriehouders. Hij doet gedetailleerd verslag van zijn reis in een boek bij de tentoonstelling.

Jeffrey Gibson, CAN YOU FEEL IT?, 2013. Collection of Leigh and Reggie Smith

Roos geeft concreet antwoord op de gestelde vraag. In het ten diepste gepolariseerde Amerika, verscheurd door de groeiende kloof tussen arm en rijk, tussen Democraten en Republikeinen, tussen religieus-conservatieve bewegingen op het platteland en progressieve wetgeving in de steden, door racisme en geweld, zijn kunstenaars vooral politieke activisten die een positie innemen in het maatschappelijke debat. Hun praktijken zijn sociaal gericht, ze ontwikkelen programma’s om gevangenen hulp te bieden, workshops om gehandicapten te ondersteunen, projecten om achterstandswijken nieuw leven in te blazen. Kunstenaars zijn volgens Roos voelhorens voor wat er leeft op straat. Zoals Evan Walsh, projectmanager van het politiek actiecomité For Freedoms, het zegt: „Kunstenaars zijn maatschappelijke leiders. Zij hebben het vermogen om vanuit een eigen perspectief gesprekken te voeren en zich voor te stellen waar we naartoe kunnen gaan als samenleving.”

Uitbundig geheel

De tentoonstelling is één uitbundig geheel van foto- en videowerken, muurschilderingen en installaties. Midden in de grote zaal staat een knaloranje Dodge Charger uit 1969 op zijn neus in een zandbak. Dit werk van Hank Willis Thomas, oprichter van For Freedoms, is een levensgrote kopie van de auto van General Lee, hoofdrolspeler uit de polulaire tv-serie The Dukes of Hazzard uit de jaren zeventig. Op het dak staat de omstreden ‘confederate flag’ afgebeeld. For Freedoms, dat ook een serie posters over mensenrechten toont, is geïnspireerd door de State of the Union speech van Franklin Roosevelt uit 1941, over de vier belangrijkste vrijheden voor Amerikanen: freedom of speech, freedom of worship, freedom from want en freedom from fear.

Jacqueline Surdell, Pale Nightmares: The Brutal State (after Thomas Cole), 2020. Foto Courtesy Jacqueline Surdell & Patricia Sweetow Gallery

Jeffrey Gibson (1972), kunstenaar met een native American achtergrond, maakt kleurrijke bokszakken van hergebruikte dekens, glazen kralen en tinnen jingles. Edgar Heap of Birds (1954) combineert in zijn tekeningen en schilderijen spirituele en politiek getinte liederen afkomstig uit Cheyenne- en Arapaho-erfgoed met eigen teksten. Ook de Guerilla Girls, die sinds de jaren tachtig de ondergewaardeerde positie van vrouwen in de kunst onder de aandacht brengen met posters en acties, zijn aanwezig. Dread Scott (1965) organiseerde een re-enactment van een mars in 1811 van enkele honderden tot slaaf gemaakten in New Orleans die een autonome staat wilden stichten. Na 40 kilometer werd de opstand neergeslagen en werden alle weglopers door de plantagehouders vermoord.

Overstijgt het engagement

Het getuigt van enorme lef van een kleine kunstinstelling om een dergelijk omvangrijk project aan te pakken, en dat met coronabeperkingen. Het is Roos gelukt om een indringend beeld neer te zetten van de complexe Amerikaanse maatschappij, gezien door de ogen van kunstenaars. Bijzonder daarbij is dat een aantal kunstwerken het puur politieke en maatschappelijke engagement overstijgt en ook in beeldend opzicht sterk overtuigt. Zoals de fascinerende, surreële installatie van Andres Serrano van zijn verzameling Trump-parafernalia (Trump blijkt zelfs de Amerikaanse vlag te signeren). Jacqueline Surdell (1993) gebruikt haar eigen lichaam als weefspoel bij het weven van wandkleden, waarbij ze in en uit de ketting beweegt met kilo’s touw. Haar werk Pale Nightmares is geïnspireerd op de 19de-eeuwse Amerikaanse landschapsschilderkunst van Thomas Cole. Elliott Jamal Robbins (1988) maakt cartoonachtige tekeningen en video’s, hard en subtiel tegelijkertijd, waarin hij verschillende identiteiten onderzoekt.

De tentoonstelling This is America / Art USA Today is maatschappelijk engagement op zijn best.

Tentoonstelling This is America / Art USA Today. Kunsthal KAdE, Amersfoort. T/m 3/1/21. Inl: kunsthalkade.nl ●●●●●