Houdt overheid zombiebedrijven overeind? In België wel, in Nederland veel minder

Waar blijven de faillissementen? Terwijl de economische groeicijfers ver in het rood schieten in zo’n beetje alle landen ter wereld, is het aantal bedrijven dat omvalt nog zeer beperkt. In Nederland is er nauwelijks een verschil in faillissementen ten opzichte van vorig jaar, en in andere Europese landen en de VS is zelfs een daling van het aantal bedrijfssluitingen te zien. In Frankrijk, België en Spanje ligt het aantal faillissementen zelfs 40 tot 60 lager procent dan een jaar daarvoor.

De verklaring daarvoor is snel gevonden: de massale steun die overheden en centrale banken wereldwijd bieden om de pijn van corona te verzachten doet hier zijn werk. In sommige landen is ook de faillissementswetgeving onder druk van de crisis aangepast, waardoor bedrijven tijdelijk niet eens failliet kunnen gaan. De effectiviteit van al deze de steun is zo groot, dat er in de diepste economische recessie sinds de Tweede Wereldoorlog minder bedrijven failliet gaan dan normaal.

Effectief of efficiënt?

Twee economen van de Nederlandse kredietverzekeraar Atradius besloten niet alleen de effectiviteit van de maatregelen door te rekenen, maar ook de efficiëntie ervan te onderzoeken. In economenblad ESB zetten zij hun centrale vraagsteling uiteen: de coronasteun is effectief als het levensvatbare bedrijven helpt te overleven; het is efficiënt als het alléén dat doet. Anders gezegd: als er met de miljardensteun ook bedrijven gered worden die onder normale omstandigheden failliet zouden zijn gegaan, dan is dat niet efficiënt. Dan houden overheden namelijk zombiebedrijven in de lucht.

Om de efficiëntie van de maatregelen te meten, gingen de twee onderzoekers uit van de algemene faillissementsverwachting voor 2020, voordat corona toesloeg. Voor Nederland bedroeg die bijvoorbeeld 5 procent: er zouden 5 procent meer bedrijven failliet gaan in 2020 dan in het jaar ervoor. In werkelijkheid bedroeg de groei van het aantal faillissementen in het tweede kwartaal van 2020 maar 2 procent. Die 2 procent is het saldo tussen de verwachte groei van het aantal faillissementen in de coronacrisis, 87 procent van de bedrijven, en het aantal door staatssteun voorkomen faillissementen, 85 procent. Het percentage ten onrechte geredde bedrijven bedraagt daarmee 3 (de normale verwachte stijging van het aantal faillissementen met 5 procent minus de realisatie van 2 procent). De onderzoekers concluderen dat het Nederlandse beleid daarmee zowel effectief als efficiënt is. Eenzelfde orde van grote is geconstateerd bij de Duitse faillissementen.

Heel anders ligt dat bij landen als België, Frankrijk en Spanje. In België zou ongeveer 80 procent van de bedrijfsreddingen ten onrechte zijn gebeurd. In Frankrijk was dit ruim 60 en in Spanje ongeveer 50 procent. Ook hier is eerst berekend wat de normale stijging van het aantal faillissementen zou zijn geweest zonder corona, vervolgens is dat afgezet tegen het daadwerkelijke aantal faillissementen. Het saldo is het aantal bedrijven dat in normale tijden failliet zou zijn gegaan, maar nog steeds bestaat dankzij de steun. Effectief zeker, efficiënt dus niet.

Maatwerk is belangrijk

Grote vraag is wat dit voor de langere termijn (post-corona) gaat betekenen. Daar wagen de onderzoekers zich niet aan. Toch is helder dat de steun uiteindelijk een keer zal stoppen. De echte pijn voor het bedrijfsleven in Spanje, Frankrijk en België moet dan genomen worden, hetgeen een verstoring van het economisch herstel veroorzaakt (denk: werkloosheid, druk op investeringen en consumptie). Dat zal in Nederland en Duitsland veel minder het geval zijn. In die zin is nu maatwerk leveren bij de reddingen niet alleen efficiënt, maar vooral verstandig. Er wordt geen hypotheek op de toekomst genomen.

