Amazon-baas Jeff Bezos heeft iets met vliegende dingen. Zijn fascinatie voor raketten, zwevende ruimtesteden en Prime Air-bezorgdrones dringt nu ook door in de huiskamer. De jongste telg in de Amazon-familie is een minidrone: de Always Home Cam van Ring. Ring is een bedrijf dat Amazon in 2018 kocht. Hun videodeurbellen tref je op veel Nederlandse voordeuren aan. Voor 249 dollar koop je straks een vliegende camera die als een duveltje uit een doosje opstijgt en het gevaar tegemoet zoemt, zwevend door je huis.

Volgens het reclamefilmpje rent de inbreker – die natuurlijk op klaarlichte dag binnensluipt en duidelijk herkenbaar is aan zijn zwarte muts – geschrokken weg. Maar je kunt met de minidrone ook op afstand controleren of het fornuis wel uit is, het raam dicht zit en of je huisgenoten zich wel op anderhalve meter van elkaar bevinden.

Het wakend oog van Amazon rukt op. In Nederland is Amazon een clouddienst, webwinkel en videoabonnement, maar in de VS groeit Amazon uit tot een bewakingsdienst die de grenzen van de surveillancestaat verlegt.

De tientallen gadgets die Amazon afgelopen week presenteerde bevatten vrijwel allemaal camera’s en microfoons die gekoppeld zijn aan Amazons besturingssysteem voor het smart home, Alexa. Een nieuwe bewakingsdienst, Alexa Guard Plus, registreert voetstappen en glasgerinkel als je niet thuis bent en laat een nephond blaffen als er buiten iets beweegt.

Amazons slimme huis houdt niet op bij de voordeur. Wat begon met een pratende speaker groeit uit tot een netwerk dat de buurt in de gaten houdt, bijvoorbeeld via het Neigborhood-project van Ring dat camera’s van omliggende woningen koppelt. Ook de auto doet nu mee. Een nieuwe dashboardcamera, luisterend naar Alexa, schakelt meteen de camerasensoren van je auto in om de omgeving in de gaten te houden.

Amazon voegde overigens een trucje toe dat zou kunnen helpen tegen excessief politiegeweld in de VS. Als je tegen je Ring-camera zegt: „Alexa, I’m being pulled over”, ik word staande gehouden, dan begint de camera automatisch te filmen om bewijsmateriaal vast te leggen. Het thuisfront krijgt meteen een stiekem seintje, om alvast ongerust te worden.

Het meest vergaand is Sidewalk, Amazons plan voor een netwerk voor aan internet verbonden dingen. Sidewalk (‘stoep’) is gebouwd op draadloze technieken als LoRa, wifi en bluetooth. Sidewalk werd in 2019 aangekondigd en is bijna gereed in de VS. Amazon publiceerde net een toelichting op de privacy en veiligheid. Sidewalk zou als een postkantoor data verwerken, zonder pakketjes te openen.

Amazons eigen gadgets maken na een software-update deel uit van de infrastructuur. Sidewalk werkt met apparaten van vier jaar oud, een aanwijzing dat Amazon al jaren op dit plan broedt. Rest de vraag: waarom? Je kunt Sidewalk gebruiken om een weggelopen huisdier te traceren of om apparaten te bedienen die net buiten je wifi-bereik vallen. Dit soort scenario’s doet vermoeden dat Sidewalk meer problemen kan veroorzaken dan oplossen.

