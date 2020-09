Het lijden van Jochem Myjer

Als er kijkers waren die ervan droomden om van bestaan te ruilen met cabaretier Jochem Myjer, dan waren die daar maandagavond na een paar minuten van de documentaire Jochem Myjer. Nog eentje dan (NTR) van genezen. We hebben Myjer uitgeput en druipend van het zweet zijn kleedkamer zien binnenkomen, stervend van de pijn in zijn nek, bevend onder de vuisten van de masseur en grienend als hij even tijd heeft om tot zichzelf te komen.

Regisseur Suzanne Raes volgt Myjer van zo nabij dat het bijna eng wordt. We zien het leven van de komiek gedurende de laatste maanden waarin hij vorig jaar zijn voorstelling Adem in, adem uit speelde. Myjer stuitert weergaloos over het podium, neemt na afloop een bad in de selfiezoekende menigte, spreekt eindeloos videoboodschappen in voor zijn fans, reageert op 500 socialemediaberichten per dag. „Allemaal krijgen ze een stukje van hem,” zegt zijn echtgenote. De vraag die boven deze liefdevolle film hangt, is eenvoudig: hoeveel stukjes van de allerhartelijkste aandachtgever Jochem Myjer zijn er eigenlijk nog over?

De belastbaarheid van de cabaretier hangt samen met de goedaardige tumor die in 2011 uit zijn nek werd verwijderd. Sindsdien is hij (vertelt hij zijn publiek) niet bang meer voor de dood. Als hij even later de coulissen in stapt, zegt hij „ik voel ’m wel” en krijgt hij van een medewerker onmiddellijk pijnstillers in de hand gedrukt.

Helemaal van de kaart

Het evenwicht is wankel. De rituelen rondom de voorstelling (touwtjespringen!) zijn op de minuut afgepast. Wanneer collega Alex Ploeg in de pauze komt babbelen in de kleedkamer raakt Myjer „helemaal van de kaart”. Dan kan hij zelfs het geritsel van plastic niet verdragen. De zelfkritiek is overweldigend. Wanneer de makers van een televisieregistratie kraaiend van enthousiasme op hem af stappen, klinkt er een keihard: „Kut! Het lukt me gewoon niet de perfecte show te spelen.”

De dagen voordat Myjer zijn laatste voorstellingen in het Amsterdamse Carré speelt, logeert hij in het Amstel Hotel. Thuis zit hij toch alleen maar aan zijn show te denken – dan hebben vrouw en kinderen niets aan hem. „Een Hazesje”, noemen ze dat in de film, naar de klassieke documentaire Zij gelooft in mij (1999) van John Appel over de zanger. Net als Nog eentje dan maakt die deel uit van de nu 25 jaar lopende reeks Het uur van de wolf – een oase in de niet altijd even cultuurminnende programmering van de Nederlandse tv.

Waarmee niet gezegd is dat die films allemaal over kunst gaan. Over de artistieke ambities of gedachten van Myjer worden we niet veel wijzer. Het lijden van de kunstenaar staat hier voorop, al maakt Myjers regisseur Jos Thie een interessante opmerking over het vermaak dat een cabaretier biedt: „In de kern is het altijd leedvermaak.”

Explosie van aandacht

„Het angstzweet breekt me uit, heerlijk!” zegt Myjer voor hij op moet – maar heel heerlijk ziet het er allemaal niet uit. Je voelt vooral het verlangen om de man te redden. Wanneer zijn kinderen hem voorafgaand aan de allerlaatste voorstelling komen opzoeken, kloppen ze tot tweemaal toe uit voorzichtigheid te zacht op de kleedkamerdeur. Als ze eenmaal binnen zijn, volgt een explosie van feestelijke aandacht.

Aan het eind van de film spreekt Myjer over zichzelf, zittend op zijn hotelbed. „Mensen van dichtbij zien dat het eigenlijk niet meer kan. Maar ik heb zo’n mooi vak, het is het mooiste vak op aarde.” In de aftiteling staat dat Myjer in 2020 een jaar rust neemt „om na te denken over zijn werk en leven”. Maar op bed heeft hij dan al gezegd, met een zachte grijns: „Er is nog nooit een cabaretier gestopt.”