Vorige maand hielden we de adem in over Warner Bros’ Tenet en Disneys Mulan. Zouden deze ‘blockbusters’ – 200 miljoen dollar productiekosten, net zoiets aan distributie en promotie – de bioscoopherfst redden? Er werd gehoopt op ‘uitgestelde vraag’: fans zouden staan te trappelen om weer samen naar de film te mogen.

Dat valt tegen, zo blijkt nu. Na een maand hobbelt Tenet mondiaal richting 285 miljoen dollar recette, pas bij 400 miljoen dollar is de film uit de rode cijfers. Dat kan nog altijd, maar een vetpot wordt Tenet niet. Disney koos met Mulan een andere tactiek. In corona-brandhaarden is die blockbuster via Disney + als streamer beschikbaar voor 30 dollar – 22 euro in Nederland. Maar dat zou in de eerste twee weken hooguit 90 miljoen dollar hebben opgeleverd, terwijl Mulan flopt in de Chinese bioscoop. Daar is het een historisch vechtepos van dertien in een dozijn met bovendien een geur van culturele toe-eigening. Met 40 miljoen dollar verdient Mulan nog geen tiende van patriottenfilm The Eight Hundred.

De tijd is al met al nog niet rijp voor blockbusters, dus schuiven superheldenfilms (Black Widow), sf-spektakel (Dune), sterrenvehikels (Death on the Nile) en animatie (Soul) door richting 2021. Alleen de 25ste James Bond-film No Time To Die houdt kranig stand op 12 november, maar blijft dat zo nu een tweede coronagolf over Europa spoelt?

Bioscopen overleven op locale films, arthouse en middelgrote genrefilms. Voor filmtheaters die aan zo’n dieet gewend zijn geen drama, voor popcornketens als Pathé wel. Daar teert men in op oudjes als Lord of the Rings en programmeert men deze week tegen eigen principes in zelfs The Trial of the Chicago 7, die over een paar weken al op Netflix te zien is.

Zoals de meteorietinslag van 69 miljoen jaar geleden bedreigt de corona-pandemie eerder kolossale, gespecialiseerde dinosauriërs dan kleine, omnivore scharrelaars. Is 2020 het avondrood van de blockbuster?

Een korte uitleg. Tot circa 2006 was het voor Hollywood lucratief veel films te produceren: dvd-verkoop maakte vrijwel alles lucratief. Tot de dvd-verkoop door piraterij instortte en China en andere minder subtiele filmmarkten opkwamen: Hollywood verdient nu soms driekwart van zijn filmrecettes buiten de VS. Dat werkte het blockbuster-model in de hand: je hele budget steken in vier of vijf voorspelbare superspektakels per jaar. Die alle-eieren-in-één-mandje-strategie bleek lucratiever én minder riskant dan spreiding. Tot 2020. Nu zitten grote studio’s met het pakhuis vol onverkoopbare films en verhongeren popcornbunkers door gebrek aan aanbod.

Toch versnelt het coronavirus slechts een trend: 2020 had sowieso een kentering gebracht. 2019 was een jubeljaar voor de blockbuster, met negen (Disney)films die meer dan een miljard dollar verdienden. Maar Hollywood zou dit jaar zijn geld en energie in streamingdiensten hebben gestoken: Disney +, HBO Max (Warner Bros), Peacock (Universal). Dat vereist een continue stroom verse series en films, niet vijf blockbusters per jaar. Voor grote bioscopen was het überhaupt een lastig jaar geweest. Door het virus wordt het een horrorjaar.

Coen van Zwol is filmrecensent.