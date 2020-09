Heerser van Koeweit, emir Sabah (91), overleden

De heerser van Koeweit, emir Sabah al-Ahmed al-Sabah, is dinsdag op 91-jarige leeftijd overleden. Dat melden staatsmedia in het land. Sjeik Sabah was sinds 2006 emir van het oliestaatje in de Perzische Golf. Waaraan hij is overleden, is niet bekendgemaakt.

Kort voordat zijn overlijden werd aangekondigd, werd de reguliere programmering op de staatstelevisie onderbroken door voordrachten uit de Koran. Sabah was sinds juli opgenomen in een ziekenhuis in de Verenigde Staten, nadat hij in Koeweit was geopereerd. Het is onduidelijk waar hij aan leed.

Sabah was voor zijn aantreden veertig jaar minister van Buitenlandse Zaken en gold als invloedrijke diplomaat. Zo herstelde hij de banden met de voormalige vijand Irak na de val van president Saddam Hoessein. Ook trad hij vaak op als bemiddelaar in disputen tussen andere Golfstaten, zoals tussen Saoedi-Arabië en Qatar.

De emir wordt waarschijnlijk opgevolgd door zijn halfbroer, kroonprins Nawaf al-Ahmad al-Sabah. Sjeik Nawaf was eerder minister van Binnenlandse Zaken en plaatsvervangend hoofd van de nationale garde. Sinds juli nam hij waar voor Sabah. De macht in het land is al zeker 260 jaar in handen van de dynastie Sabah. Het parlement is regelmatig kritisch op de heersende familie, die belangrijke kabinetsposten bekleed.