Gouden Griffel voor scheidingsdichtbundel van Bette Westera

De kinderdichtbundel Uit elkaar van Bette Westera is de winnaar van de Gouden Griffel 2020, voor het beste kinderboek van het afgelopen jaar. Dat werd dinsdagavond bekendgemaakt in het Jeugdjournaal. Uit elkaar, een bundeling van 44 gedichten over het falen van de liefde, is „uniek, treffend en alomvattend”, aldus de jury. Dichteres Westera (1958) is daarmee voor de tweede keer winnaar van de toonaangevendste Nederlandse kinderboekenprijs. In 2015 kreeg Westera de Griffel ook voor haar dichtbundel Doodgewoon. Eerder dit jaar won Uit elkaar ook de Woutertje Pieterse Prijs – een onderscheiding die Westera deelde met de illustrator van het boek, Sylvia Weve.

Weve was ook kanshebber voor het Gouden Penseel, voor het best geïllustreerde kinderboek, maar die prijs ging dit jaar naar Yvonne Jagtenberg, voor het prentenboek Hup Herman!. Opvallend genoeg was Jagtenberg (1967) vorig jaar ook al de winnaar van het Penseel; in de halve eeuw dat de illustratorenprijs wordt uitgereikt gebeurde dat éénmaal eerder, toen Annemarie van Haeringen in 1999 en 2000 won.

Een dubbele bekroning, met zowel de Gouden Griffel als Woutertje Pieterse Prijs, is pas twee keer eerder voorgekomen: bij Lampje van Annet Schaap in 2018, en met het genoemde Doodgewoon van Westera. Andere kanshebbers voor de Gouden Griffel waren dit jaar onder meer het jeugdboek Bizar van Sjoerd Kuyper en de hooggeprezen dichtbundel Wat je moet doen als je over een nijlpaard struikelt van Edward van de Vendel. De illustraties in die dichtbundel, van de hand van Martijn van der Linden, maakten ook kans op het Gouden Penseel.

De Gouden Griffel, waaraan een bedrag van 1.600 euro verbonden is, zorgt doorgaans voor een verkoopsucces in de Kinderboekenweek, die deze woensdag begint. Arend van Dam schreef dit jaar het Kinderboekenweekgeschenk.

Gouden Griffel: Opgeruimde en pijnlijke versjes over scheidingen

‘Mijn vader is een lieverd,/ mijn moeder is een schat,/ maar dat mijn vader ooit iets/ met mijn moeder heeft gehad,/ dat kan ik niet begrijpen,/ daar kan ik echt niet bij./ Ze hebben niets, maar dan ook/ niets gemeen behalve mij’, luidt een kerngedicht in Uit elkaar van Bette Westera: een strakke versvorm waarin op montere, opgeruimde toon toch iets pijnlijks wordt beschreven. De dichter biedt, aldus de Griffeljury, een „een caleidoscopische blik op de liefde door haar vele verschijningsvormen te bedichten”.

Uit elkaar vertelt geen sprookjes: in de 44 versjes is het monogame, eeuwig durende huwelijk de norm niet meer. Er is ruimte voor prille kalverliefde, maar ook van de pijn van echtscheidingen: ‘Ik hoor om altijd/ blij te zijn/ gewoon bij/ allebei te zijn.’ Van vaders rest nog een schamele deodorant, een kleinkind vertelt over haar vele, elkaar afwisselende opa’s, het gaat over ooms die uit de gratie vielen. Net als in haar eerder bekroonde dichtbundel Doodgewoon, over de dood, draait Westera niet om de hete brij heen, maar giet ze die wel in een vrolijke vorm. De illustraties van Sylvia Weve, die ook Uit elkaar illustreerde, dragen daar sterk aan bij.

De onveranderlijkheid van dat winnende team betekende wel dat „een zekere gewenning optreedt”, schreef recensent Mirjam Noorduijn eerder in NRC, die het boek niettemin „grensverleggend” noemde. „Er is geen kinderboek waarin scheidingsleed van kinderen zo literair en speels in de volle breedte wordt belicht.”

Bette Westera: Uit elkaar. Illustraties Sylvia Weve. Gottmer, 136 blz. € 22,99

Gouden Penseel: Log hangbuikzwijn is een ‘adembenemend hoofdfiguur’



De kleur van de modder is de kleur van zijn varkensvel, dus het klopt wel dat schrijver en illustrator Yvonne Jagtenberg het prentenboek dat het Gouden Penseel 2020 krijgt, zo begint: ‘Herman het hangbuikzwijn vond het leven best wel fijn.’ Tegelijk wil de wereld meer van hem. De kippen jutten hem op met ‘wedstrijdgedoe’: ‘Elke dag dat gekakel en gekukel over wie de eerste was, de beste.’ Als Herman opstaat om ze op te jagen, raakt hij aan de wandel – op drift, waarna hij zelf ineens de wereld over rent.

De jury koos dit jaar voor eenvoud, voor soberheid. Na Jagtenbergs vorig jaar bekroonde Mijn wonderlijke oom wendde ze zich voor haar volgende prentenboek Hup Herman! tot aardse kleuren en heldere voorstellingen: „Hollandse nuchterheid, humoristisch uitgebeeld in even sobere als effectieve aquarellen”, noemt de Penseeljury dat. Een eenvoudig verhaal ook, maar, zo betoogt de jury, „onder die vrolijke oppervlakte schuilen diepe gedachten en verlangens naar de zin van het bestaan”. Het logge hangbuikzwijn is volgens de jury een „adembenemende hoofdfiguur wiens emoties (verwarring, tevredenheid, vastberadenheid, vermoeidheid) treffend zijn uitgebeeld” – een boek dat „een uitermate goed gevoel oplevert”.

Yvonne Jagtenberg: Hup Herman! Gottmer, 32 blz. € 14,99