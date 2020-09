Gemeenten halen jaarlijks bijna 500 kilo afval per Nederlander op

Gemeenten hebben vorig jaar gemiddeld 493 kilo huishoudelijk afval per Nederlander ingezameld. Dat is één kilo minder dan in 2018. Dat blijkt woensdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In niet-stedelijke gebieden werd het meeste afval per persoon ingezameld: gemiddeld 602 kilo. In zogenoemde zeer sterk stedelijke gebieden was dit 413 kilogram.

Het verschil zit hem vooral in groente-, fruit- en tuinafval (gft) en grof tuinafval. Dit laat zich verklaren door het feit dat mensen die niet in een stad wonen vaker een (grotere) tuin hebben en daarom meer gft- en tuinafval produceren. Als deze twee afvalsoorten niet worden meegeteld, is het verschil beduidend kleiner: 379 kilo afval per inwoner van zeer stedelijke gebieden tegenover 396 kilo per inwoner van niet-stedelijke regio’s.

Er is ook een verschil te zien op het gebied van oud papier. Niet-stedelijke gemeenten zamelden vorig jaar gemiddeld 64 kilo oud papier per inwoner in. In zeer sterk stedelijke gemeenten was dit 29 kilo per persoon. Ook opvallend is dat het gemiddelde aantal kilo’s oud papier dat Nederlanders jaarlijks voortbrengen (49 kilo) sinds 2010 met 15 kilogram is afgenomen. Dit is volgens het CBS het gevolg van digitalisering. Ook ziet het CBS dat meer Nederlanders hun afval scheiden. In 2010 was 50 procent van het opgehaalde afval gescheiden, vorig jaar lag dat percentage op 60 procent.

Een gemeente geldt als niet-stedelijk als er minder dan vijfhonderd adressen per vierkante kilometer zijn geregistreerd. In zeer sterk stedelijke gebieden vindt men 2.500 adressen of meer per vierkante kilometer.