Kritiek op uitstel Guston-expositie om Klu Klux Klan-figuren

Laf en betuttelend. Met die woorden hebben critici en museummedewerkers gereageerd op het uitstellen van een reizende overzichtstentoonstelling gewijd aan de Canadees-Amerikaanse kunstenaar Philip Guston (1913-1980). De musea besloten daartoe omdat ze vrezen dat Gustons werk met daarop racistische Klu Klux Klan-leden in het huidige Amerika voor protesten kunnen zorgen. Guston schilderde onder andere drie figuren onder de kenmerkende witte kappen die sigaren roken in een cabriolet (Riding around, 1969) en een witgekapte figuur aan het schilderen (The Studio, 1969)

De reeds lang geplande expositie zou de komende twee jaar te zien zijn in Tate Modern in Londen, de National Gallery of Art in Washington en in musea in Boston en Houston. De musea maakten vorige week in een gezamenlijke verklaring bekend dat ze de tour tot 2024 hebben uitgesteld. De reden: de verhoogde raciale spanningen en aanhoudende protesten, zowel in de VS als in het buitenland.

Misplaatste angst zeggen diverse critici en betrokkenen. Guston bestreed in zijn werk juist de Klu Klux Klan, de geheime witte Amerikaanse organisaties die bekend werden door hun racistische geweld. Dat zegt bijvoorbeeld conservator Mark Godfrey, die de Guston-show in Tate Modern zou begeleiden.

Op zijn Instagram-pagina noemt Godfrey het uitstel vanwege de vrees voor protesten buitengewoon betuttelend. „Als kunstmusea mag van ons juist worden verwacht dat we moeilijke kunst laten zien en kunstenaars steunen.”

Philip Guston, The Studio, 1969 Foto Genevieve Hanson/The Estate of Philip Guston

Robert Storr, auteur van een recente Guston-biografie, viel de National Gallery of Art openlijk aan. „Als dit museum, dat opvallend weinig werk van kunstenaars van kleur laat zien, ons niet kan uitleggen dat Guston stond aan de kant van rassengelijkheid, is het geen wonder dat het in deze Trump-tijd zwicht voor een misverstand.”

‘Hield Amerika spiegel voor’

Musa Mayer, dochter van Guston en voorzitter van de naar haar vader vernoemde stichting, reageerde direct afwijzend op het uitstel. „Mijn vader durfde wit Amerika een spiegel voor te houden door de banaliteit van het kwaad bloot te leggen en het systematische racisme waar we tot op de dag van vandaag mee worstelen.”

Over de Klan-figuren in het werk van haar vader, merkte Mayer op: „Deze personages maken plannen, ze rijden sigaren rokend rond in auto’s. We zien nooit hun daden van haat. We weten nooit wat in hun hoofd omgaat. Maar het is duidelijk dat wij het zijn. Het is onze ontkenning, onze verzwijging die mijn vader schilderde.”

Haar vader, stelde Mayer in haar verklaring, zag in zijn jeugd de wit gekapte Klan-leden openlijk met duizenden door de straten van Los Angeles marcheren. „Mijn vader durfde de witte schuld aan het licht te brengen, onze gedeelde rol bij het toelaten van racistische terreur.”