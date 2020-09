Dit zijn de Nederlandse coronabrandhaarden

Laatste update: 29 september 2020

Het begon in de grote steden, in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Maar inmiddels groeit het aantal coronabesmettingen in heel Nederland - zo hard zelfs, dat het kabinet eind september landelijke maatregelen afkondigde.

Inmiddels heeft de meerderheid van de Nederlandse gemeenten meer dan 49 besmettingen per 100.000 inwoners in de afgelopen 7 dagen - dan worden de besmettingen gevaarlijk hoog, berekende het RIVM. Meerdere gemeenten zitten zelfs boven de grens van 150 besmettingen per 100.000 inwoners per week, het moment waarop de situatie echt zorgelijk begint te worden.

Waar zitten de Nederlandse coronabrandhaarden? Bekijk de kaart hieronder en zoek je eigen gemeente op.