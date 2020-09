Dichte deuren bij Amsterdamse theaters: ‘Voor dertig man optreden is geen optie’

Er zat dinsdag aan het eind van de middag voor de theaters in Amsterdam niets anders op dan alle voorstellingen van die avond te annuleren. Toeschouwers werden gemaild of via social media op de hoogte gebracht dat de deuren die avond dicht bleven in verband met de nieuwe coronaregels. Wie toch kwam opdagen, werd bij de deur tegengehouden.

Door de nieuwe regels die dinsdag om 18.00 uur ingingen mogen er per zaal maximaal dertig bezoekers komen. Gebouwen die van groot cultureel belang zijn, kunnen worden uitgezonderd na overleg met de Veiligheidsregio’s. Die uitzonderingsmogelijkheid was voor de taskforce culturele en creatieve sector een goede reden om een brief te schrijven aan Hubert Bruls, de voorzitter van de Veiligheidsregio’s. Daarin werd gevraagd een uitzondering te maken voor „de 335 podia en 196 bioscopen en filmtheaters die ons land rijk is waarvan de protocollen eerder zijn goedgekeurd”.

„We snappen dat de Veiligheidsregio’s momenteel grotere vraagstukken op hun bord hebben, daarom stelden we ook voor dit landelijk op te lossen”, vertelt Siebe Weide, plaatsvervangend directeur van de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirectie) en woordvoerder van de taskforce. Het mocht niet baten: een antwoord bleef uit en per gemeente werd gekeken wat wel en wat niet kon. Dinsdagmiddag bleek dat er voor de regio Amsterdam geen uitzondering werd gemaakt omdat dit „niet verantwoord” was.

Zo lang mogelijk gewacht

Bij het DeLaMar Theater gingen ze meteen aan de slag. „We hadden zo lang mogelijk gewacht”, vertelt Sophie Braam. Toen bekend werd dat de ontheffing er niet kwam, werden beide voorstellingen afgezegd. Voor dertig man optreden, was geen optie, aldus Braam. „De exploitatie is dan niet rond te krijgen.” DeLaMar had een uitverkochte zaal – dat was voor 250 man, waar voor corona 950 man de zaal in kon. „Daarnaast is er ook een praktisch probleem. Hoe kies je dertig man uit de 250 man met een kaartje?” Als er überhaupt geen ontheffing komt, gaat het DeLaMar Theater de komende tijd dicht.

Het afgelasten van voorstellingen bleef andere steden bespaard. In bijvoorbeeld Den Haag en Utrecht lieten de gemeentes weten zich nog niet strikt te houden aan de eis van dertig man per zaal, totdat de Veilgheidsregio’s een definitieve beslissing hadden genomen.

Jeroen Bartelse, directeur van TivoliVredenburg, is opgelucht dat het grootschalige literaire festival ILFU gewoon kan doorgaan, waar dinsdag onder meer de Amerikaanse auteur Lionel Shriver optreedt. „Het verzoek om tot een collectieve ontheffing te komen, daar hadden de Veiligheidsregio’s duidelijk nog nooit mee te maken gehad”, vertelt hij. „We wachten af. Op dinsdagavond is er landelijk niet zo heel veel geprogrammeerd, zeker niet in coronatijd.” Dat de gemeenten buiten Amsterdam coulant zijn, is volgens Bartelse „omdat er niet veel besmettingen zijn geweest in theaters. We zijn eigenlijk het heiligste boontje in de klas.”