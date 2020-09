DELA ziet af van overname Yarden vanwege financiële onzekerheid

Uitvaartverzakeraar DELA neemt branchegenoot Yarden toch niet over. De financiële toekomst van Yarden is te onzeker gebleken en DELA wil het risico niet nemen, zegt directeur Edzo Doeve dinsdag in een verklaring op de website van het bedrijf. Daarbij speelt een lopende procedure van verzekerden die zich ertegen verzetten dat ze zelf opdraaien voor de stijgende uitvaartkosten, een belangrijke rol.

In oktober vorig jaar kondigde DELA aan Yarden te willen overnemen, juist om een einde te maken aan de grote financiële onzekerheid die daar heerste. Op dat moment was al duidelijk dat er te weinig geld was om ruim 380.000 (overwegend oude) verzekeringspolissen te dekken. De kosten van een uitvaart zijn sinds de verzekeringen werden afgesloten sterk gestegen, en Yarden was er niet in geslaagd op een andere manier genoeg geld te genereren om die te dekken. Klanten moesten bijbetalen, of genoegen nemen met een lagere uitkering. Een deel van de polishouders vocht dat aan bij de rechter.

Een definitieve uitspraak over de zaak van de procederende polishouders is er nog niet. Wel stelde de rechter hen voorlopig in het gelijk. De zaak leidt tot „veel onzekerheid”, zegt DELA nu. „Het kan nog jaren duren voordat de rechtmatigheid ervan juridisch is getoetst. DELA heeft besloten om die onzekere ontwikkeling niet af te wachten.” Directeur Doeve noemt het „enorm spijtig” dat de overname is mislukt. „Maar als coöperatie zonder winstoogmerk dienen wij de belangen van onze leden voorop te stellen. En dat is precies wat wij nu doen, want de onzekerheid bij Yarden is niet in het belang van onze leden.”