De verdachte van de ‘bioscoopmoorden’ waande zich in een computerspel

Nietsvermoedend begint het echtpaar Visser uit Slochteren op zaterdagochtend 26 oktober 2019 aan hun schoonmaakbeurt in de Pathé-bioscoop in hartje Groningen. Even na half acht ’s ochtends doet Gina Kaper (56) de deur van het ketelhuis op de tweede verdieping open. Een man springt eruit en steekt haar neer. Haar man Marinus Visser (55) komt op het tumult af en wordt na een worsteling ook doodgestoken.

De dood van het schoonmakersechtpaar maakte vorig jaar veel los in Groningen. Een dag na de dood werd verdachte Ergün S. (34) door een agent in burger aangetroffen bij een tankstation met een mes in zijn hand. Hij werd in zijn knie geschoten en aangehouden. Dinsdag volgde in de rechtbank de inhoudelijke behandeling van de zaak die bekendstaat als ‘de bioscoopmoorden’.

Ergün S. zat al jaren aan de medicatie vanwege psychoses. Ondanks adviezen van begeleiders het niet te doen, blowde hij flink. In de maanden voor de steekincidenten voelde hij zich beter, zegt S. tegen de rechtbank dinsdag. „Ik voelde me euforisch en minderde met de medicatie.” De Rotterdammer trok naar Groningen: „Ik wilde reizen, backpacken en vooral mijn dochtertje van zes jaar zien.” Zijn ex-vriendin was een paar jaar ervoor met hun dochter naar de provincie Groningen vertrokken.

Het spel begon positief

Maar onderweg naar Groningen gaat het mis. S. waant zich in een computerspel. „Fortnite”, zegt hij. „Al heb ik dat nooit gezien of gespeeld.” Het spel begon positief: „Ik ging de armoede en honger in de wereld oplossen en kon telepathisch communiceren met mijn dochter.”

Vlak voor Groningen stopt hij bij een afrit van de snelweg. Hij controleert voorbijrijdende ouders, want zijn dochter zou ontvoerd zijn door „minder goede elitetroepen”. Met zijn huurauto rijdt hij vervolgens de schuifpui kapot van een kartbaan in Groningen. Daarbinnen zoekt hij naar zijn dochter.

Even later houdt de politie hem aan in de buurt van de kartbaan. Hij wordt bekeken door een GGD-arts, die zijn staat niet als ernstig genoeg beschouwt om hem op te nemen. Hij wordt vrijgelaten en gaat wekenlang dwalen door de stad Groningen.

Zijn toestand verslechtert. Het spel waar hij in zit, maakt een omslag. Zijn dochter speelt een steeds grotere rol in zijn hoofd, zegt hij. Hij gaat een zelfgemaakt pak dragen van aluminiumfolie, batterijen en lachgaspatronen: „Een beschermingspak, waarmee ik dacht sneller van de ene naar de andere plek te kunnen.”

In de nacht voordat hij Gina en Marinus neersteekt, worden de waanbeelden erger: zijn dochter is in zoutzuur opgelost door de elitetroepen. Ze is dood. „De hele nacht heb ik gehuild en was ik heel down.” Per toeval glipt hij ‘s ochtends de deur in van Pathé, waar even eerder iemand uitliep. „Ik dacht dat het een portiek van een flat was en wilde even dutten.” Hij ging naar het ketelhuis, dat volstond met schoonmaakspullen en sloot de deur. Even later doet Gina de deur open.

De ziekte gaat z’n eigen gang

Uit onderzoek van het Pieter Baan Centrum blijkt dat S. een schizoaffectieve stoornis van het bipolaire type heeft – met psychoses tot gevolg. „Dat is een doordringende ziekte, die zijn eigen gang gaat”, zegt de behandeld psychiater van S. op de zitting. Ook in het Pieter Baan Centrum had S. nog last van hallucinaties. Stoppen met medicatie of blowen heeft volgens de psychiater geen direct verband met de daad. „Ook met medicatie en zonder gebruik van cannabis kan hij weer ontsporen – mensen met schizofrenie zijn niet goed in staat hun eigen leven te reguleren.”

Op beelden van de beveiligingscamera’s is te zien hoe beide slachtoffers een tiental messteken kregen van S. Beiden waren op slag dood. Het betekent het einde van een lange familieband met de bioscoop. Pathé was van Gina en Marinus en andere familieleden hun tweede huis, zeggen familieleden tijdens de zitting.

Op vragen over waarom S. Gina en Marinus neerstak heeft hij geen antwoord. Ook de psychiater zegt dat niet vast te stellen is wat er precies in het hoofd van S. gebeurde nadat Gina de deur van het ketelhuis opendeed.

Het psychiatrisch rapport stelt dat S. volledig ontoerekeningsvatbaar is en adviseert tbs met dwangverpleging. Het OM gaat daarin mee en eist geen straf, maar tbs met dwangverpleging.

Over vier weken volgt de uitspraak.