De narcistische vaders van Sofia Coppola

Het oeuvre van regisseur Sofia Coppola kent drie hoofdthema’s. Solidariteit en rivaliteit binnen vrouwengroepen. Het precaire, melancholieke leven in de gouden kooi. En ten slotte: vaders en dochters.

Coppola’s nieuwste film On the Rocks – nu in de bioscoop, over drie weken op Apple TV+ – is een vader-dochterfilm, zoals Somewhere (2010) en Lost in Translation (2003). Sofia Coppola, 49 jaar, moeder van twee dochters en getrouwd met popster Thomas Mars, maakte een voor haar doen opvallend verbale en vederlichte komedie over Laura (Rashida Jones), eveneens moeder van twee en een geblokkeerde schrijver die ongemakkelijk in de kinderchaos deint, terwijl haar echtgenoot Dean (Marlon Wayans) wat al te vaak op zakenreis is. Wat doet die toilettas met massage-olie van zijn knappe assistente in zijn koffer?

Laura’s vader Felix (Bill Murray) weet dan genoeg. Hij is een grijze playboy die een leven van rokkenjacht en overspel goedpraat met sociobiologie („mannen zijn geprogrammeerd om zoveel mogelijk vrouwen te bevruchten”). Hij verleidt Laura tot kluchtige spionage-expedities met kaviaar in zijn rode Alfa Romeo om zijn gelijk – en Deans ontrouw – te bewijzen. Of is het een excuus voor ‘quality time’ met zijn dochter?

Bill Murray

De rol van exuberante opa Felix is geknipt voor Bill Murray, maar geestiger én minder substantieel dan zijn eerdere vaderrol bij Coppola in Lost in Translation (2003). Daar verlost de stuurloze twintiger Charlotte (Scarlett Johansson) hem uit zijn doffe isolement, en vice versa. Murray speelt daar Bob Harris, een filmster in een midlifecrisis die in Japan een whiskycommercial opneemt. Charlotte logeert in het Hyatt Regency Tokyo als jonge echtgenote van een gevierd fotograaf – geïnspireerd op Coppola’s toenmalige echtgenoot Spike Jonze – die geen tijd voor haar heeft.

Bill Murray, onlangs 70 geworden, wordt zelden als vader gecast. Zijn imago van solitaire anarchist die overal uit het niets opduikt schuurt kennelijk met een vaderrol. Al is de echte Murray een familieman: vader van zes zonen, vijfde van negen kinderen, met zijn broers eigenaar van restaurants. Sofia Coppola maakt inmiddels deel uit van Murrays wereld; in 2015 regisseerde ze zijn kerstspecials A Very Murray Christmas.

Daarvoor heeft Sofia Coppola wel hard moeten werken. Bill Murray bereik je alleen via zijn antwoordapparaat; of hij terugbelt is altijd afwachten. Sofia Coppola stuurde hem in 2001 het scenario van Lost in Translation en belde hem elke dag. Eén keer belde Murray terug, toen haar mobieltje uitstond. In haar wanhoop benaderde ze acteur Al Pacino, die een villa had in hetzelfde dorp als Murray. Kon hij geen goed woordje doen? „Zo gênant”, huiverde Hollywoodprinses Coppola vijftien jaar na dato. Uiteindelijk overviel ze Murray tijdens een diner, naar verluidt dankzij een tip van regisseur Wes Anderson. Het klikte.

In de setdocumentaire van Lost in Translation zie je Sofia Coppola in Tokio vol onderhuidse paniek wachten of de onvoorspelbare Murray wel komt opdagen: een contract heeft hij niet getekend. Als hij landt, is ze uitgelaten. „Ik kan niet wachten Bill straks in kimono te zien”, glundert ze. „Zo leuk, nu mag ik hem aankleden zoals ik wil.” Hoofdrolspeler Scarlett Johansson, dan 17 jaar, voelde zich tijdens de opnames buitengesloten door de uitbundige Murray („hij staat altijd aan”) en de op hem gefocuste regisseur, zei ze later. Ze werd zwijgzaam en naar binnen gekeerd. Toen Coppola een Oscar voor beste script won bedankte zij Bill Murray als „haar muze”, maar vergat ze de verwachtingsvolle Scarlett Johansson te noemen. Het werd hun laatste samenwerking.

Sofia Coppola (links) met hoofdrolspelers Rashida Jones en Bill Murray op de set van ‘On the Rocks’.

In 2010 keerde Coppola terug naar zo’n emotioneel verdoofde vaderfiguur in Somewhere, dat in Venetië de Gouden Leeuw won. Opnieuw is de vader een charismatische, gedeprimeerde loner: filmster Johnny Marco (Stephen Dorff) is verdwaald in narcistische nevel. Elke vrouw werpt zich aan zijn voeten, maar een connectie voelt hij pas als zijn kwetsbare, emotioneel verwaarloosde elfjarige dochter Cleo (Elle Fanning) voor de deur staat in sterrenreservaat Chateau Marmont.

Het is verleidelijk die geïsoleerde, behoeftige vaderfiguren in verband te brengen met Sofia Coppola’s vader, Hollywoodtitaan Francis Ford Coppola, wijnboer, producer en regisseur van onder meer The Godfather en Apocalypse Now. Hij leidde zijn kinderen Roman, Sofia en Gio – de laatste verongelukte in 1986 – op tot filmmakers, ook de in zijn huis opgegroeide kleindochter Gia blijkt een verdienstelijke regisseur. Sofia’s sensitieve, melancholieke arthouse heeft weinig gemeen met vaders grandeur, maar Francis Ford Coppola financiert via filmbedrijf American Zoetrope haar films.

In haar memoires Notes of a Life schrijft moeder Eleanor dat ze zichzelf tot haar eigen afgrijzen op jaloezie betrapt als hij zich rond Sofia’s filmdebuut The Virigin Suicides (1999) ontpopt tot haar enthousiaste mentor.

Godfather III

Pa had ook wel iets goed te maken. Als baby liet hij Sofia acteren in The Godfather; daar wordt zij in de finale gedoopt terwijl Michael Corleone al zijn vijanden laat vermoorden. Sofia Coppola speelde nadien wat kleine rolletjes, maar had meer met mode, schrijven en filmen. Pa forceerde de zaken toen hij haar castte als dochter Mary Corleone in The Godfather III (1990) – Winona Ryder moest op de valreep overspannen afhaken. Sofia was beurtelings opgewonden en doodsbenauwd, schrijft haar moeder. Dat laatste bleek terecht: The Godfather III werd een redelijk succes maar Sofia’s rol wordt gezien als een door nepotisme ingegeven blamage. Ze won twee ‘Razzies’ als slechtste actrice en als slechtste nieuwkomer en acteert sindsdien nauwelijks.

Francis Ford Coppola presenteert in december, dertig jaar na dato, een nieuwe versie van The Godfather III. Met een andere finale, belooft hij: de scène waarin Sofia op de trap van de opera een kogel opvangt voor haar vader Michael Corleone (Al Pacino). Juist die scène geldt als apotheose van haar gebrekkige acteertalent. Niet helemaal terecht, al acteert ze in de film een beetje verkrampt – voor de camera lijdt Coppola aan een afwezig soort reserve.

De Coppola-clan is hecht en solide: pa en broer Roman produceren Sofia’s films, moeder Eleanor filmde soms haar set-documentaires. Toch valt op dat Sofia Coppola’s oeuvre veel hulpbehoevende vaders kent, maar nauwelijks aardige moeders. Die zijn tiranniek (The Virgin Suicides), veeleisend (Marie Antoinette, The Bling Ring) of beide (The Beguiled). In On the Rocks zakt voor het eerst een vader door het ijs: Felix blijkt op de keper een charmante, dwaze kletskous die harde vragen uit de weg gaat en zichzelf een rad voor de ogen draait. En dochter Laura beseft dat ze hem niet kan redden of veranderen, hooguit tolereren. Kleine meisjes worden groot.

Filmografie Sofia Coppola in 7 films

The Virgin Suicides (1999) Lost in Translation (2003) Marie Antoinette (2006) Somewhere (2010) The Bling Ring (2013) The Beguiled (2017) On the Rocks (2020)

