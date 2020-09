Wereldwijd meer dan een miljoen doden door Covid-19 gemeld

Het wereldwijde dodental door Covid-19 is de miljoen gepasseerd. Dat blijkt uit cijfers van de Amerikaanse Johns Hopkins University. Het gaat enkel om de doden die zijn geregistreerd door landen; het daadwerkelijke dodental ligt waarschijnlijk een stuk hoger.

Ruim een vijfde van alle geregistreerde doden zijn gevallen in de Verenigde Staten. Brazilië volgt, met meer dan 142.000 gemelde overledenen, terwijl India met meer dan 95.000 doden het derde zwaarst getroffen land is. Het zwaarst getroffen Europese land is vooralsnog het Verenigd Koninkrijk, waar volgens de laatste cijfers van de Johns Hopkins University meer dan 42.000 doden door de gevolgen van het coronavirus zijn gevallen.

In Nederland zijn sinds het begin van de corona-uitbraak in februari 6.415 doden door Covid-19 gevallen. In het laatste etmaal zijn er zes sterfgevallen in Nederland geregistreerd door het RIVM.

