Corona zit ook Ruttes loopbaan op de hielen

En zo worden we de coronacrisis weer ingezogen. De zomer van 2020 was blijkbaar een naïef intermezzo van vrijheid en zorgeloosheid. Het feest is uit. Thuis werken en ook verder zo min mogelijk op stap. Een sober bestaan als overheidsstandaard.

Je kunt je afvragen of het iemands fout is. Heeft de regering gefaald, of anders het RIVM? Als je de buurlanden afgaat kom je best weinig verbanden tussen aanpak en uitkomst tegen. Duitsland doet het relatief goed, maar verder is het bijna overal behelpen.

En als je in eigen land terugkijkt op de laatste maanden word je ook niet veel wijzer. Je kunt vicepremier Hugo de Jonge (VWS, CDA) verwijten dat hij niet zag aankomen hoeveel mensen zich in het najaar zouden laten testen. Maar achteraf hadden best weinig mensen in het voorjaar door wat het najaar zou brengen. Maurice de Hond wist eind april zeker dat de kans op een tweede corona-uitbraak „vrijwel nihil” was. Je had een Kamerlid dat nog vorige maand zei dat de coronacrisis „statistisch voorbij” is.

Dat hele virus is voor mensen die graag zekerheden verkondigen één lange oefening in nederigheid.

Het neemt niet weg dat er in de coalitie met zorg wordt gesproken over De Jonge. In zijn omgeving zeggen mensen dat de vicepremier nog vol energie is, maar collega’s in het kabinet menen bij momenten een vermoeide en ontmoedigde collega te zien.

Ook in het CDA wordt hij, hoewel lijsttrekker, niet uitsluitend door vrienden omringd. Dus gemakkelijk heeft hij het zeker niet. Vorige week stond hij een deel van zijn takenpakket af, en lezingen in de coalitie verschillen of dit onder druk dan wel desgewenst gebeurde.

Mark Rutte, deze week tien jaar premier, heeft de reputatie dat hij loyaal aan zijn ministers blijft. Streken worden de premier zelden verweten. Vorige week voerde hij zelfs voor De Jonge de verdediging in een lastige kwestie over een eerdere RIVM-richtlijn: mondkapjes zouden voor bepaalde zorgmedewerkers onnodig zijn bij korte patiëntcontacten. Het RIVM ontkende eerder dat schaarste hierbij een rol speelde, Nieuwsuur liet het tegendeel zien, en toen de oppositie – vooral Wilders en Asscher – in de Kamer niet De Jonge maar Rutte aanvielen, werd de premier ook dit riskante dossier ingezogen.

Zo creëert de tweede coronagolf ook een politiek kantelpunt. Na de geslaagde virusbestrijding van dit voorjaar piekte Rutte in de peilingen, en je had deskundigen die deden alsof hij de verkiezingen al gewonnen had. Rutte zelf was toen al sceptischer, en nu weten we dat hij gelijk had.

Alles begint weer opnieuw, alle onzekerheden keren terug, evengoed voor de premier. Het virus zit ook zijn loopbaan op de hielen.

Tom-Jan Meeus (t.meeus@nrc.nl; @tomjanmeeus ) schrijft elke dinsdag op deze plek een column.

