Catalaanse separatisten zijn verdeelder dan ooit

De zeven miljoen Catalanen kunnen zich na het gedwongen aftreden van regiopresident Quim Torra midden in de tweede coronagolf gaan voorbereiden op nieuwe regioverkiezingen. Maandag werd Quim Torra door het Spaanse Hooggerechtshof gedwongen op te stappen omdat hij tijdens de nationale verkiezingscampagne van maart 2019 weigerde een spandoek met een politiek protest van zijn regeringsgebouw af te laten halen.

Boven de gang naar de stembus, waarschijnlijk in februari 2021, zal opnieuw de vraag hangen of Catalonië zich moet afscheiden van Spanje. De separatisten zijn verdeelder dan ooit over de weg naar een Catalaanse republiek. Vijf vragen over de aanstaande verkiezingen.

1 Was het vertrek van regiopresident Quim Torra een verrassing?

Dat hangt er in het gepolariseerde Spanje een beetje van af aan wie je die vraag stelt. Volgens Pablo Simón, politicoloog aan de Universiteit Carlos III in Madrid, hing de veroordeling, met een verbod van anderhalf jaar op het vervullen van publieke functies, in de lucht. „Torra had voor het hof in Barcelona al toegegeven dat hij zich bewust niet aan de wet hield. Dan kan het nationale hof niets anders doen dan een veroordeling bevestigen.”

Volgens Arnau Gonzàlez i Vilalta, docent geschiedenis aan de Autonome Universiteit van Barcelona, is sprake van een politieke beslissing. „Het afzetten van een gekozen Catalaanse president omdat hij weigerde een spandoek weg te halen is absurd. „Zo maak je de dialoog tussen Catalonië en de Spaanse regering kapot.”

2 Wat zijn de consequenties van het vertrek van de regiopresident?

Het komt de stabiliteit in de toch al jarenlang onrustige regio niet ten goede. Nadat eerder ex-regiopresident Artur Mas werd vervolgd om het houden van een referendum in november 2014, en ex-president Carles Puigdemont in 2017 vluchtte voor de Spaanse justitie na het uitroepen van de republiek, is Torra de eerste regiopresident die als regerend leider veroordeeld is. Voorlopig krijgt viceregiopresident Pere Aragonés de leiding. Naar verwachting kondigt parlementsvoorzitter Roger Torrent nieuwe verkiezingen aan.

3 Hoe liggen de verhoudingen nu in Catalonië?

De verdeeldheid over afscheiding is er nog altijd groot. Bij de laatste regioverkiezingen in december 2017 haalden de separatisten volgens een districtenstelsel een meerderheid op basis van het aantal zetels. Daarin zagen ze een bevestiging van het verboden referendum van 1 oktober 2017 en dus willen ze de weg naar onafhankelijkheid voortzetten. Torra heeft bij zijn vertrek opgeroepen de nieuwe stembusgang te beschouwen als een peiling over afscheiding.

De verhouding tussen het aantal voor- en tegenstemmers is ongeveer gelijk. Waarschijnlijk winnen de independentistas wederom. Het verschil met 2017 is echter dat ze onderling steeds verder verdeeld zijn geraakt.

4 Hoe reëel is een onafhankelijk Catalonië op de korte termijn?

Niet reëel. De separatisten vormen dit keer geen gezamenlijk blok. Sterker nog: ze zullen elkaar beconcurreren. Het conservatieve Junts van de afgetreden Torra en de in België verblijvende Puigdemont ziet in afscheiding de enige oplossing, terwijl het linkse ERC van de nieuwe regiopresident Aragonés en de tot dertien jaar cel veroordeelde Oriol Junqueras inzetten op een dialoog met Madrid.

De ERC gaf in januari gedoogsteun aan de coalitieregering van het linkse PSOE en het ulta-linkse Podemos. Premier Pedro Sánchez heeft hun steun weer nodig om zijn begroting door het parlement te loodsen. De ERC wil eerst een dialoog over meer bevoegdheden voor Catalonië.

5 Zal het weer onrustig worden in de straten van de Catalaanse steden?

Na Torra’s veroordeling braken in diverse steden spontane protesten uit. Maar de vertrokken regiopresident is niet populair genoeg om een grote massa op de been te krijgen.

