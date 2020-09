Belgische regering in zicht

Anderhalf jaar na de verkiezingen lijkt België een federale regering te krijgen. Maandagavond hebben formateurs Paul Magnette (PS) en Alexander De Croo (Open VLD) verslag uitgebracht bij koning Filip over de formatievorderingen. Een volledig akkoord is er nog niet, maar het komt wel dichterbij, hebben ze daar gemeld. De zeven partijen van de zogenaamde ‘Vivaldi-coalitie’, waarin de groenen, liberalen, socialisten en christendemocraten vertegenwoordigd zijn, zouden het alleen nog niet eens zijn over de begroting, melden Belgische media.

De laatste volwaardige regering van België viel in december 2018. De verkiezingen die daar in mei 2019 op volgden, brachten een politieke splitsing aan het licht: in Franstalig België wonnen vooral linkse partijen, terwijl in Vlaanderen de rechterflank juist het hardst groeide. Sindsdien passeerden twintig ‘koninklijk opdrachthouders’, informateurs en preformateurs de revue om een meerderheid bijeen te brengen. Zonder succes.

Een naderende deadline lijkt beweging in de onderhandelingen te hebben gebracht. Momenteel wordt België bestuurd door een tijdelijke coronaregering, een minderheidsregering met volmachten, die als mandaat heeft het land door de coronacrisis te leiden. Dat mandaat loopt op 1 oktober af, waarna nieuwe verkiezingen dreigen. Het zorgde de laatste week voor een stroomversnelling in de onderhandelingen.

Magnette en De Croo, ook meteen de twee kandidaten voor het premierschap, kregen maandagavond extra tijd van de koning om tot een akkoord te komen. Mogelijk komt dat er maandagnacht al. Iets minder dan 500 dagen na de verkiezingen zal België dan een volwaardige regering hebben om de coronacrisis en een begrotingstekort van 33 miljard euro mee te lijf te gaan. Dat is overigens minder dan het Belgisch formatie- en wereldrecord uit 2011, dat op 541 dagen staat.