Amnesty International staakt activiteiten in India

‘Het nummer dat u probeert te bellen is uitgezet.” Het kantoor van Amnesty International in India is onbereikbaar. Lokale werknemers zijn naar huis gestuurd en de projecten zijn stilgezet. Amnesty ziet geen andere mogelijkheid, schrijft de mensenrechtenorganisatie dinsdagochtend in een persbericht. Alle werkzaamheden in India liggen stil, wegens wat Amnesty „een heksenjacht op mensenrechtenorganisaties” noemt.

Eerder deze maand werden alle bankrekeningen van Amnesty International in India bevroren na beschuldiging dat de organisatie de regels rond internationale financiering heeft overtreden. Deze leggen strenge beperkingen op aan ngo’s die buitenlandse donaties krijgen. Amnesty, dat de afgelopen jaren meermaals onder vuur van Indiase instanties kwam te liggen, noemt de aantijgingen „ongefundeerd en gekleurd”.

„Het behandelen van mensenrechtenorganisaties als criminele ondernemingen [..] zonder enig geloofwaardig bewijs is een opzettelijke poging van de Indiase regering om een angstklimaat te creëren”, schrijft Avinash Kumar, het hoofd van Amnesty International in India. Met als enige doel, aldus Kumar, „om kritische stemmen het zwijgen op te leggen”.

Gerechtelijke onderzoeken

Tal van linkse activisten en denkers in India zijn momenteel onderwerp van gerechtelijke onderzoeken en arrestaties. Vrijwel allemaal waren zij vorig jaar betrokken bij de grootschalige protesten tegen een omstreden nieuwe burgerschapswet die onderscheid maakt op basis van religie. Volgens veel Indiërs is die in strijd is met India’s seculiere grondbeginselen.

„Dit is allemaal onderdeel van hun tactiek”, zegt bijvoorbeeld Harsh Mander over de regering. Zijn naam dook onlangs op in het politieonderzoek naar de bloedige rellen tussen hindoes en moslims in februari in Delhi. Meer dan vijftig mensen, de meesten moslim, kwamen toen om. Volgens de politie heeft Mander, een van India’s meest vooraanstaande mensenrechtenactivisten en pacifist, mede tot de rellen aangezet.

„Voor deze regering is dit een gevecht tot de finish”, stelt hij. Die finish is volgens Mander een India waarin alle progressieve stemmen zijn gesmoord. „Ze zijn er al in geslaagd om de politieke oppositie te decimeren. In hun ogen vormen leden van het maatschappelijk middenveld, de ngo’s en activisten, nu de grootste bedreiging. En dus moeten ook die worden vermorzeld.”

Mander erkent dat ook onder de Congrespartij, die lang heeft geregeerd, activisten en ngo’s onder druk werden gezet. De organisatie legde in 2009 het werk al eens neer omdat zij geen vergunning kreeg voor het ontvangen van buitenlandse fondsen. Onder de regering van premier Modi zijn deze regels aangescherpt, zogezegd om misbruik te voorkomen.

Vorige week nog werd een amendement door het parlement gejaagd dat ngo’s verbiedt buitenlandse fondsen ‘door te spelen’ naar lokale partners. „Een draconisch besluit”, schreef Amitabh Behar, hoofd van Oxfam India op de website Scroll. Volgens Behar komt hiermee het „gehele model om steun en verlichting te bieden aan miljoenen arme burgers in gevaar.”

Politieoptreden in Kasjmir

Amnesty publiceerde de afgelopen jaren een reeks rapporten waarin de regering van Modi wordt gehekeld om haar repressieve handelen, onder meer in de betwiste deelstaat Kasjmir. Vorige maand verscheen hun meest recente onderzoek naar de februarirellen in Delhi. Daarin beschuldigt Amnesty de politie in Delhi van mensenrechtenschendingen.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken verklaarde dinsdag dat Amnesty fondsen „naar India heeft gehaald” via de route voor buitenlandse investeringen, iets wat niet mag voor ngo’s. Amnesty ontkent dit en zegt volgens de wet te hebben gehandeld.

