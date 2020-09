Actueel rechtbankdrama over schandalig proces in VS in 1969

Anno 1969 houden rechtse betogers bij een politiek proces borden omhoog met teksten als „America, love it or leave it”, „What about white civil rights?” en „Lock them up”. Niks nieuws onder de zon dus: The Trial Of The Chicago 7 is nadrukkelijk actueel. Een reconstructie van een schandalig proces dat betogingen – voor raciale gelijkheid, tegen de Vietnamoorlog – moest criminaliseren. Met als wapens ‘dirty tricks’ en een absurd partijdige rechter.

De nieuwe Amerikaanse regering van Richard Nixon was indertijd vastbesloten om acht – later zeven – organisatoren van een op een slagveld uitgelopen straatprotest tegen de Vietnamoorlog in Chicago als samenzweerders en relschoppers tien jaar achter de tralies te krijgen. Nu is helder dat het brute geweld rond de Democratische Conventie van 1968 de schuld was van de opgehitste politie en Nationale Garde en dat het ‘law and order’-presidentskandidaat Nixon in de kaart speelde. Actueel dus in de huidige, gepolariseerde VS waar opnieuw autoritarisme en een onbeheersbare geweldsspiraal dreigen.

The Trial of the Chicago 7 is zorgvuldig getimed: een maand voor de presidentsverkiezingen in de bioscoop, twee weken later op Neflix. Maar eigenlijk was de film bedoeld voor 2008, toen Obama werd gekozen. Steven Spielberg wilde indertijd een film maken over het geruchtmakende proces en zette topscenarist Aaron Sorkin aan het werk. De film ging niet door omdat een schrijversstaking Hollywood lam legde, nu stoft Sorkin zijn eigen script af om het zelf te verfilmen: in 2017 maakte hij een verdienstelijk regiedebuut met Molly’s Game.

The Trial of the Chicago 7 is ouderwets rechtbankdrama in de goede zin van het woord: verbaal, snedig, doordacht en informatief. Bekend terrein voor Sorkin, die ooit doorbraak met het script van A Few Good Men. De weinige keren dat we de benauwende rechtszaal van het bejaarde reptiel Julius Hoffman (Frank Langella) verlaten, belanden we in een ander kantoor of in flashbacks naar de rellen van 1968. Daar wreekt zich soms Sorkins beperkte budget. Hij doet ogenschijnlijk niet aan computerfoefjes, zodat zijn driehonderd figuranten de massaliteit van het geweld indertijd geen eer aandoen. Het doorsnijden van dat geweld met zwart-witbeelden uit het archief wekken nog sterker de indruk van televisiedrama.

Maar Sorkins indrukwekkende sterren-ensemble maakt iets goed. De focus blijkt gaandeweg te liggen op links-liberale breuklijnen die eveneens actueel zijn. De ernstige Realpolitiker Tom Hayden (Eddie Redmayne) botst op de radicale provo’s Jerry Rubin (Jeremy Strong) en Abbie Hoffman (Sacha Baron Cohen), een sprankelend duo dat garant staat voor de broodnodige ‘comic relief’. Hun gekibbel leidt uiteindelijk tot begrip en samenwerking.

Bij een Aaron Sorkin-script weet je dat personages in dienst staan van de boodschap. Je hebt dan wel een groot regisseur als Steven Spielberg, David Fincher (in The Social Network) of Bennett Miller (in Money Ball) nodig om in zo’n cerebrale exercitie ook leven te blazen. Doet de als regisseur hooguit competente Sorkin dat zelf, dan resulteert het in een onderhoudende, knap geconstrueerde maar hoekige presentatie.

Rechtbankdrama The Trial of the Chicago 7 Regie: Aaron Sorkin. Met: Eddie Redmayne, Sacha Baron Cohen, Yahya Abdul-Mateen II, Jeremy Strong, Joseph Gordon-Levitt, Frank Langella. In: 36 bioscopen ●●●●●

