Werknemers Thomas Rap verlaten Bezige Bij en beginnen nieuwe uitgeverij

De voltallige redactie van uitgeverij Thomas Rap, uitgever van onder meer Yuval Noah Harari en Youp van ’t Hek, begint een nieuwe zelfstandige uitgeverij onder de naam Alfabet Uitgevers. De uitgever en de twee redacteuren van Thomas Rap – Arend Hosman, Saartje Schwachöfer en Catharina Schilder – treden per 1 november bij uitgeefconcern VBK in dienst en vertrekken dus bij hun huidige uitgeverij De Bezige Bij, waarvan Thomas Rap een onderdeel is. Deze overstap maakten zij maandagochtend om 10 uur bekend bij de directie van De Bezige Bij.

Hosman legt desgevraagd uit dat het tijd werd voor autonomie, maar dat Mark Beumer, directeur van De Bezige Bij, dat niet wilde. Hosman: „Het voordeel van autonoom zijn is dat we nu zelfstandig zijn in plaats van een onderdeel van een uitgeverij. We krijgen bij VBK de volle ruimte om naar eigen inzicht een fonds te ontwikkelen, waar we een eigen team kunnen samenstellen, maar wel de voordelen van een concern hebben.”

Beumer laat hierop weten dat hij de groei van Thomas Rap altijd heeft willen ondersteunen, maar wel als onderdeel van uitgeverij De Bezige Bij: „ik heb inmiddels een groot aantal auteurs gesproken en vele, waaronder Youp van ’t Hek, hebben aangegeven bij ons huis en Thomas Rap te willen blijven. Daar ben ik natuurlijk heel erg blij om. We wensen Arend en zijn team veel succes.”

Hosman verzekert dat hij Rap in „een goede staat achter laat met een stuwmeer aan mooie boeken die er nog gaan verschijnen”.

Commerciële successen

Het vertrek van de redactie is een gevoelige klap voor uitgeverij De Bezige Bij, waarvan Thomas Rap net als thrilleruitgeverij Cargo onderdeel is, en ook voor eigenaar WPG, de grote concurrent van VBK. De positie van Thomas Rap werd de afgelopen jaren precair binnen de uitgeverij. Terwijl De Bezige Bij als prestigieuze literaire uitgeverij van oudsher het gezicht bepaalde, zorgde onder-uitgeverij Thomas Rap de afgelopen jaren voor commerciële successen, die het hele bedrijf ten goede kwamen. De uitgeverij was voor verkoop, productie en publiciteit afhankelijk van personeel dat ze deelden met De Bezige Bij en Cargo. Hosman was verantwoordelijk voor grote internationale bestsellerauteurs als Yuval Noah Harari (Sapiens en Homo Deus) en Stephen Fry. Auteurs als Youp van ’t Hek, Herman Finkers en Japke-d. Bouma zorgden voor binnenlandse bestsellers. Wanneer de eerste titel bij Alfabet Uitgevers verschijnt is nog onbekend.

Over de toekomst van Thomas Rap zegt Beumer: „Ons huis heeft een uitstekend inhoudelijk en commercieel team dat de eerstkomende tijd de verantwoordelijkheid van Rap over gaat nemen. En we gaan in alle rust kijken welke redactionele talenten we voor de langere termijn aan dit fonds willen verbinden.”