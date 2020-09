Vijf Gouden Kalf-nominaties voor ‘Bumperkleef’ en ‘Kapsalon Romy’

De strijd om wie de meeste Gouden Kalveren zal winnen, gaat dit jaar tussen de thriller Bumperkleef van regisseur Lodewijk Crijns en het familiedrama Kapsalon Romy van Mischa Kamp. Beide films zijn vijf keer genomineerd voor een Gouden Kalf. De belangrijkste Nederlandse filmprijzen worden op 2 oktober uitgereikt.

In Bumperkleef loopt een verkeersruzie gierend uit de hand als de gehaaste Hans te maken krijgt met een tergend langzame medeweggebruiker.

In Kapsalon Romy staat de verhouding centraal van grootmoeder Stine die lijdt aan beginnende alzheimer en kleindochter Romy. Beide films werden onder meer genomineerd in de categorieën beste film en beste regie.

De Gouden Kalveren worden toegekend via een zogeheten Academy-systeem dat is gemodelleerd op dat van de Oscars; collega’s oordelen daarbij over het werk van hun vakgenoten. Vooraf was het psychologische drama Instinct getipt als favoriet; het regiedebuut van actrice Halina Reijn. Dat viel tegen. Instinct is wel genomineerd voor beste acteur (Marwan Kenzari) en beste actrice (Carice van Houten), maar viel buiten de boot in de categorieën beste film en beste regie.

Herman Finkers

Overige genomineerden voor het Gouden Kalf voor Beste Film zijn de komedie De Beentjes van Sint-Hildegard met cabaretier Herman Finkers, Buladó, de openingsfilm van NFF van regisseur Eché Janga, en Mi vida van regisseur Norbert ter Hall.

In Mi vida speelt Loes Luca een Schiedamse kapster, die na haar pensionering naar Spanje verhuist. Luca is ook genomineerd als beste actrice; evenals Beppie Melissen voor haar rol als grootmoeder in Kapsalon Romy. Tot de beste acteurs behoren naast Kenzari de jonge acteurs Jonas Smulders voor zijn rol in Paradise Drifters en Shahine El-Hamus voor De belofte van Pisa. El-Hamus is ook nog genomineerd als beste acteur in een televisieproductie met het drama Lieve Mama.

Reijn en Van Houten: ‘Red Light’

Bij het televisiedrama domineert de opvolger van Instinct uit de koker van het nieuwe filmbedrijf (Man Up) van Halina Reijn en Carice van Houten: Red Light. De dramaserie speelt zich af in de wereld van prostitutie en mensenhandel. Carice van Houten is genomineerd als beste actrice in die serie, net als Reijn.

Red Light zal worden uitgezonden door BNNVARA en is daarnaast genomineerd voor beste televisiedrama en beste regie (Wouter Bouvijn en Anke Blondé).