Uber behoudt zijn licentie in Londen

Uber heeft zijn zaken voldoende op orde om een vergunning te krijgen voor de Londense vervoersmarkt. Dat heeft een rechter maandag bepaald. De toezichthouder Transport for London (TfL) en de organisatie voor taxichauffeurs Licensed Taxi Drivers’ Association wilden dat het bedrijf geweerd zou worden omdat Uber zijn zaken onvoldoende op orde had. Dat is weliswaar enige tijd zo geweest, oordeelde rechter maandag, maar daar is inmiddels voldoende verbetering in gekomen.

Volgens de autoriteiten ging er van alles mis bij Uber. Zo reden chauffeurs rond zonder verzekering, was het te makkelijk om te knoeien met rijbewijzen en de apk van de auto’s en zat er soms een andere chauffeur achter het stuur dan in de app werd vermeld. De toezichthouder betwijfelde ook of Uber wel genoeg deed om eventuele overtredingen van de regels op te sporen en te verhelpen.

Uber heeft sinds LfL de vergunning vorig jaar weigerde verschillende maatregelen getroffen om aan de regels te voldoen, betoogde het bedrijf. Systemen om de identiteit van chauffeurs en hun verzekeringen te controleren zijn uitgebreid. Ook zijn medewerkers beter getraind om fraude te herkennen. Daarvoor is samengewerkt met de autoriteiten, waaronder de politie.

De rechter vond dat belangrijke stappen. Want ook al is het lastig om de 45.000 chauffeurs die iedere maand miljoenen mensen vervoeren in de gaten te houden: „een verdienmodel op deze schaal vereist betere systemen en processen om de risico’s voor de openbare veiligheid te verkleinen”. Maar om een vergunning te krijgen is perfectie niet vereist. „Ik ben ervan overtuigd dat ze doen wat redelijkerwijs in deze sector van ze verwacht mag worden, misschien nog wel meer.” Hoe lang de licentie van Uber geldig moet blijven, wil de rechter nog nader bestuderen.