Tot tien jaar cel voor verdachten aanslag Telegraafgebouw

De hoofdverdachte van de aanslag op het kantoorgebouw van De Telegraaf is maandag veroordeeld tot tien jaar gevangenisstraf. Dat heeft de rechter in Amsterdam maandag geoordeeld. In de zomer van 2018 reed een gestolen bestelbus in op het redactiegebouw van de krant. Later vloog deze in brand. Zes medeplichtigen kregen straffen opgelegd uiteenlopend van een geldboete tot 4,5 jaar cel.

De rechtbank achtte Bilal el H., die tien jaar kreeg, de leider van de groep. Volgens de rechter had de 27-jarige El H. „een voortrekkersrol”. Zo had hij contact met alle andere verdachten en gaf hij hen opdrachten. Ook heeft hij zich volgens de rechter toegelegd op autodiefstallen. De tweede hoofdverdachte, de 29-jarige Nabil D., is volgens de rechtbank medeplichtig aan de brandstichting van het Telegraafgebouw. Ook was hij betrokken bij heling. D. is veroordeeld tot 4,5 jaar gevangenisstraf. De rechtbank sprak drie verdachten vrij.

Hoewel de verdachten tijdens het proces hebben ontkend en verder voornamelijk hebben gezwegen, stelde de rechter dat de aanslag werd gepleegd in reactie op artikelen die de krant eerder publiceerde over de georganiseerde misdaad. De rechtbank spreekt van een „tegenactie”. Andere motieven, zoals brandstichting gericht aan redacties van andere bladen in hetzelfde gebouw, zijn onbewezen.

Justitie had twaalf jaar geëist voor Bilal el H., negen jaar voor Nabil D. en celstraffen vanaf 36 maanden voor de andere verdachten. „Het was een klap in het gezicht van de vrije pers, een aanval op de persvrijheid in onze rechtsstaat”, aldus de officier van justitie eerder dit jaar.

Antitankwapen

Op 26 juni 2018 reed een groep verdachten in op het kantoorgebouw van Telegraaf Media Group aan de Basisweg in Amsterdam. De auto bleef steken in de gevel, waarop de bestuurder jerrycans met benzine uit de wagen haalde en de auto ermee in brand stak. Bij de aanslag raakte niemand gewond, wel raakte het gebouw beschadigd.

Een aantal dagen eerder werd de redactie van onder meer Panorama beschoten met een antitankwapen. Drie mannen, aangesloten bij de motorbende Caloh Wagoh, werden daarvoor in juni vorig jaar tot drie en vier jaar gevangenisstraf veroordeeld. De beweegredenen van de mannen bleven onbekend. Ook werd een verband tussen de aanslagen op de redacties van Panorama en De Telegraaf niet aangetoond.