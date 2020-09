Storm rond failliet Imtech gaat nog lang niet liggen

Volgens de voormalig Imtech-accountants is het „een mislukte zoektocht van de curatoren naar spijkers op laag water”. De curatoren stellen juist dat de accountants „horende doof en ziende blind zijn geweest”. Terwijl de Tweede Kamer maandag debatteerde over de oplossing voor de voortdurende kwaliteitsproblemen in de accountantssector, stonden 150 kilometer verderop in Zwolle vier (voormalig) KPMG-accountants voor het hekje van de tuchtrechter vanwege hun rol in de val van installatiebedrijf Imtech.

Het installatiebedrijf uit Gouda ging in 2015 ten onder en sindsdien staat het faillissement te boek als een van de grootste in de Nederlandse geschiedenis. KPMG was de accountant van Imtech en verantwoordelijk voor het controleren van de boeken en goedkeuren van de jaarrekeningen.

In een marathonzitting van twee dagen behandelt de Accountantskamer zes tuchtklachten tegen vier (oud)-KPMG-accountants. Zij worden er door de curatoren die het Imtech-faillissement afwikkelen van beticht dat zij hun wettelijke controletaak hebben verwaarloosd. Zij zouden fraudes bij Imtech te laat ontdekt hebben en fouten hebben gemaakt bij het goedkeuren van de jaarrekeningen. Of zoals de advocaat van curatoren Jeroen Princen en Paul Peters het noemt: ze hebben hun werk „niet zorgvuldig en niet met een professioneel kritische instelling uitgevoerd”.

Installatiebedrijf Imtech uit Gouda gold lang als beurslieveling. Vanaf 2012 – het concern had toen 29.000 werknemers en een omzet van zo’n 5,4 miljard euro – kwam daar verandering in. In Polen zou Imtech voor minimaal 500 miljoen euro pretpark Adventure World Warsaw gaan bouwen. Jubelend sprak Imtech van de „grootste order ooit”, maar het enige wat gebouwd werd, waren luchtkastelen.

Een van de hoofdklachten draait om een pretpark in Polen dat Imtech zou gaan bouwen

Een van de twee hoofdklachten bij de Accountantskamer draait om dit pretpark en hoe Imtech ten onrechte deed voorkomen alsof het er een aanbetaling van 150 miljoen euro had ontvangen. Imtech kon daardoor halverwege 2012 in een persbericht een „solide financiële positie” claimen omdat de situatie rond het eigen werkkapitaal verbeterd zou zijn, terwijl die juist fors was verslechterd.

Terwijl de curatoren in deze kwestie drie (voormalig) KPMG’ers verweten dat zij halverwege 2012 hadden moeten ontdekken dat de aanbetaling niet deugde, klopten de accountants zich maandag juist op de borst. Zij hadden de fout met de aanbetaling immers een half jaar later wel degelijk ontdekt. „Onze rol verdient applaus en geen tuchtzaak”, zei de enige van de drie die tegenwoordig nog bij KPMG werkt. Ze omschreef haar controlewerk als „koelbloedig doorpakken”.

De tuchtzaken zijn onderdeel van een strijd op vele fronten. Curatoren Princen en Peters reconstrueren (de aanloop naar) het faillissement al jaren minutieus en zitten achter alle betrokkenen aan. Zij zoeken voor de schuldeisers compensatie van de oud-bestuurders en commissarissen van Imtech, het voormalige advocatenkantoor De Brauw en dus ook accountant KPMG. Tuchtrechtelijke veroordelingen, die de Accountantskamer uitspreekt, zijn bruikbaar in een civiele schadevergoedingszaak tegen KPMG.

De curatoren kiezen er niet voor om in een keer alle verwijten tegen de accountants op tafel te leggen, maar dienen tuchtklachten per onderdeel en periode in. De klachten tegen het controlewerk van KPMG voor de jaarrekening van 2011 leverde de drie betrokken accountants vorig jaar schorsingen van 1 tot 3 maanden op. Het door de accountants aangetekende hoger beroep daartegen loopt nog.

KPMG vindt dat de curatoren afdwalen met hun klachten die teruggrijpen op gebeurtenissen in 2012. De accountantsreus stelt dat het „onduidelijk” is wat die „van doen hebben met het faillissement van Imtech in 2015”. Het wringt volgens KPMG des te meer omdat de accountants de fraude in Polen en daarna die in Duitsland juist hebben ontdekt.

Klacht op klacht gestapeld

KPMG stelt dat de curatoren tuchtklacht op tuchtklacht stapelen waartegen „kostbaar en tijdrovend” verweer moet worden gevoerd. Dat vraagt veel van de voormalige Imtech-accountants. „Hun levens staan al jaren in het teken van het voeren van verweer tegen zeer omvangrijke en moeilijk te doorgronden klachten.”

De inmiddels gepensioneerde hoofdaccountant van Imtech laakte de curatoren die de „luxe” hebben om „op kosten van de boedel” (het Imtech-geld dat nog over is) de voormalige Imtech-accountants „te bedelven onder zo veel mogelijk klachten”. Volgens hem hebben de curatoren daarmee slechts een doel: „druk uitoefenen op KPMG om haar portemonnee te trekken”.

Dat KPMG rondom Imtech steken liet vallen, is echter niet enkel de mening van de curatoren. Naast de eerder genoemde schorsingen voor het controlewerk over 2011 door de Accountantskamer, werd KPMG in 2016 voor 1,25 miljoen euro beboet door toezichthouder Autoriteit Financiële Markten omdat het bij Imtech in de periode 2011-2013 „de fundamentele beginselen van deskundigheid en zorgvuldigheid, alsmede van professioneel gedrag” schond. KPMG had volgens de toezichthouder te weinig gedaan om vast te stellen of de jaarrekeningen die het van een goedkeurende verklaring voorzag, geen fouten bevatten. KPMG droeg in 2014 al eens miljoenen bij aan compensatie voor beleggers middels een schikking met beleggersvereniging VEB.

„Verhoogde dijkbewaking”

In de Zwolse zittingszaal – voorzien van spatschermen en met een van de rechters via de webcam vanwege quarantaine – betoogde de advocaat van de curatoren dat de KPMG-accountants ook bij de jaarrekening van 2012 „grove steken” hadden laten vallen. Die jaarrekening werd in 2013 gemaakt nadat de fraudes in Polen en problemen in Duitsland ontdekt waren. Tegen die achtergrond zou men „verhoogde dijkbewaking” van KPMG mogen verwachten, maar toch zouden de accountants niet kritisch genoeg naar onder meer de afboekingen op onderhandse projecten en goodwill hebben gekeken. (En dat terwijl dit met 12 miljoen euro de duurste jaarrekening ooit was.)

KPMG vond die hoge prijs juist spreken voor de kwaliteit. In een normaal jaar werd bij Imtech zo’n 2.500 uur besteed aan de jaarrekening, in dit geval was dat 14.553 uur. Het controleteam was juist uitgebreid met „de beste specialisten van KPMG”. „Zelden”, zo betoogde de advocaat van KPMG, „is er een controle uitgevoerd waar zoveel kennis en kunde” bij kwam kijken. De tuchtklachten van de curatoren komen er eigenlijk op neer dat al die KPMG’ers hun werk „niet of niet juist” zouden hebben uitgevoerd. „Dat is echt onzin.”

Dinsdag is de slotdag waarbij voornamelijk de rechters vragen zullen stellen over de jaarrekening van 2012. De uitspraak volgt daarna binnen vijftien weken.