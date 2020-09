Spaanse Hooggerechtshof zet Catalaanse president uit ambt

Het Spaanse Hooggerechtshof heeft geoordeeld dat de regiopresident van Catalonië en separatistenleider Quim Torra uit zijn functie gezet moet worden vanwege „ongehoorzaamheid”. Dat meldt de Spaanse krant El País maandag. Torra weigerde bij regionale en lokale verkiezingen in 2019 een spandoek aan een regeringsgebouw te verwijderen, waarop werd opgeroepen veroordeelde Catalaanse separatistische politici vrij te laten.

De kiescommissie had Torra destijds bevolen het spandoek te verwijderen, omdat het doek de neutraliteit van de verkiezingen schond. Het Hooggerechtshof van Catalonië oordeelde in december dat Torra achttien maanden geen publieke functie mag uitoefenen. Torra ging tegen de uitspraak in hoger beroep. Maandag bevestigde het Spaanse Hooggerechtshof dat vonnis vanwege zijn „obstinate en koppige” weigering om bevelen van de kiescommissie op te volgen. Ook moet hij een boete van 30.000 euro betalen.

Torra blijft in functie tot het Hooggerechtshof van Catalonië de uitspraak bekrachtigt, wat naar verwachting de komende dagen zal gebeuren. Torra volgde in mei 2018 Carles Puigdemont op, die eind 2017 uit zijn functie werd gezet omdat hij een vooraf verboden onafhankelijkheidsreferendum had uitgeschreven.