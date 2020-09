Sheriff aangeklaagd voor verwijderen bewijs rondom dood zwarte man

De Texaanse sheriff Robert Chody uit Williamson County is door een jury in staat van beschuldiging gesteld voor het „vernietigen of achterhouden van bewijsmateriaal” in de zaak rondom de dood Javier Ambler, een zwarte man, in politiehechtenis. Dat meldt Newsweek maandagavond.

Chody zou het onderzoek naar de dood van Ambler hebben willen verhinderen door videobeelden van het voorval te laten verwijderen. Hij is maandag gearresteerd en zit vast met een borgsom van 10.000 dollar (8.600 euro). Als Chody schuldig bevonden wordt, kan hij een gevangenisstraf van maximaal tien jaar krijgen.

Op 28 maart 2019 stierf de 40-jarige Ambler na een politieachtervolging waarbij hij door de politie getaserd werd. Ambler zou meermaals gezegd hebben dat hij een hartaandoening had en niet kon ademen. De agenten werden gefilmd voor een reality-tv-programma en de productiemaatschappij werd gevraagd de beelden te bewaren. Later kreeg het bedrijf te horen dat het onderzoek naar de dood van Ambler was afgerond en heeft het de beelden verwijderd. De politie in Austin en een officier van justitie probeerden de beelden destijds nog te bemachtigen.