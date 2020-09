Regio Amsterdam wil 235 miljoen euro extra in mobiliteit steken

De vijftien gemeenten die zijn verenigd in de Vervoerregio Amsterdam willen 235 miljoen euro extra uittrekken voor het openbaar vervoer en andere infrastructuur. Met het extra geld kan een aantal projecten versneld worden nu er vanwege het coronavirus toch minder reizigers zijn, en kan vooral het OV duurzamer gemaakt worden. Het maandag aangekondigde ‘coronapakket’ is ook goed voor de economie, zegt de Vervoerregio Amsterdam.

Van het geld is 30 miljoen euro bedoeld voor „anticyclische investeringen in infrastructuur”. Dat wil zeggen dat de gemeenten het komende jaar ook meer besteden aan verschillende projecten om de door het coronavirus ingezakte economie te stutten. Zo wordt meer haast gemaakt met de aanleg van een grote fietsenstalling bij Amsterdam Centraal en wordt de verbreding en verbetering van de provinciale weg tussen Amsterdam en Waterland, de N247, versneld. Dat kan mede doordat het nu in het OV en op de weg veel minder druk is dan voorheen.

Hyperspits

Het leeuwendeel van de overige 205 miljoen wordt ingezet om het vervoer emissievrij te maken. Daarvoor worden onder meer nieuwe (elektrische) bussen en laadpunten aangeschaft. Het is de bedoeling dat het OV in de regio in 2030 emissievrij is. Ook wordt de toegankelijkheid voor mensen met een beperking verbeterd en wordt geld uitgetrokken voor ‘spitsmijden’, dit laatste om te voorkomen dat het weer net zo druk wordt op de weg en in het openbaar vervoer als voor de uitbraak van het coronavirus.

Sharon Dijksma, vervoerswethouder in Amsterdam en voorzitter van de Vervoerregio, zegt dat de coronacrisis benut moet worden om investeringen die al op de rol stonden naar voren te halen. „Het geeft ons een unieke kans om noodzakelijke veranderingen door te voeren, de mobiliteit in de regio toekomstbestendig te maken. Het aanpakken van de immense drukte in de hyperspits, echt de slag maken naar emissievrij vervoer, het aanpakken van gevaarlijke punten.”

Het geld komt bovenop de 130 miljoen euro die jaarlijks is uitgetrokken voor investeringen in mobiliteit in de regio. Hoewel nu al geld gestoken wordt in projecten die later op de planning stonden, is het volgens de Vervoerregio niet de bedoeling dat er in de toekomst minder geïnvesteerd zal worden. Voordat het coronapakket wordt uitgevoerd, moet de zogenoemde regioraad met 51 vertegenwoordigers uit de vijftien gemeenten nog instemmen. De Vervoerregio verwacht dat er in oktober een besluit genomen zal worden.