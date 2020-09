Özkan wordt ‘uit het niets’ een groot gevaar

De voorzitter van de rechtbank in Alkmaar is duidelijk geïntrigeerd door de verdachte. Op papier is dat iemand die je wellicht het beste als ‘gevaarlijke idioot’ kunt omschrijven: licht ontvlambaar en mede daardoor een groot gevaar voor mensen op wie hij het heeft voorzien. Op klaarlichte dag heeft hij geschoten op het deurportier van iemand die vlak daarvoor nog z’n raampje open had. Ook bewerkte hij een man met zijn vuisten toen die hem aansprak omdat hij zijn bakje kapsalon op straat gooide.

Maar in de zaal zit een jongen van achttien die op geen enkele manier voldoet aan het standaard beeld van de ontspoorde criminele jongere. Neem alleen al zijn thuissituatie: die is door gedragsdeskundigen beoordeeld als prettig, veilig en stabiel. Zijn ouders zitten achter in de rechtszaal, rug tegen de muur, bezorgde blik. Ze hebben een avondklok voor hem ingesteld en een coach voor hem gezocht. Hoewel hij lessen miste door zijn voorarrest van 102 dagen, is de verdachte erin geslaagd zijn (voor)opleiding af te ronden. Hij gebruikt geen alcohol of drugs en komt stipt naar afspraken bij de reclassering waar hij zich ‘open’ opstelt. Hij heeft niet-criminele vrienden en een vriendin met wie hij serieuze plannen heeft. De jongen ziet er ook niet uit als een mannetjesputter, eerder kwetsbaar, alleen al door zijn extreem dikke brillenglazen en tengere gestalte. Zijn advocaat en gedragsdeskundigen raden aan hem volgens het jeugdstrafrecht te berechten, dat milder is en een meer beïnvloedend karakter heeft dan ‘kale detentie’.

Özkan betuigt spijt over het slaan van de man die hem aansprak op straat over het plastic bakje. Hij zegt dat de man hem eerst duwde, maar getuigen zagen dat niet. De voorzitter van de rechtbank vindt het onheilspellend dat de daden van de jongen ogenschijnlijk „uit het niets” lijken te komen. „Ik blijf zitten met de vraag: Waar komt dit vandaan?” Ze ondervraagt hem stevig. Ook over de aankoop van het wapen (een omgebouwd alarmpistool waarmee kogels konden worden afgeschoten). Had hij dat voor deze gelegenheid gekocht? De verdachte houdt zich op de vlakte „Het leek me cool om er eentje te hebben.” Hij heeft er nooit mee geoefend, zegt hij. Als hij verschillende bedragen noemt na de vraag wat hij heeft betaald, irriteert dat de rechter. „Het kan me geen bal schelen wat het kostte, maar ik vind het raar dat jij het niet zou weten. Je koopt niet elke dag een wapen.” Zacht zegt Özkan: „450 euro.”

Het schietincident, op 8 maart dit jaar in Sint Pancras, is door meerdere getuigen gezien. De verdachte reed met zijn Peugeot een witte Renault Twingo klem. Hij sprak met de bestuurder door het geopende raampje, sloeg met het wapen tegen diens achterhoofd en schoot op de auto toen de man probeerde weg te rijden. Terwijl hij schoot, trok een vriend die bij hem was aan zijn arm. Özkan raakte het deurportier tien centimeter onder het raampje. Aangezien hij geen ervaring had met schieten, nam hij een „enorm risico”, concludeert Je had hem zo dood kunnen schieten”, de voorzitter van de rechtbank.

De aanleiding voor het klemrijden lag een paar dagen eerder. De jongen op wie werd geschoten, had op de sportschool ruzie gekregen met een neef van Özkan. Die jongen heeft een Turkse achtergrond, Özkan en zijn neef een Koerdische. De advocaat van Özkan suggereert dat dat een rol speelde als ze zegt dat het slachtoffer wellicht „bij de Grijze Wolven” zou zitten. Ze werkt dat niet verder uit.

De officier van justitie gaat ervan uit dat de verdachte „niet met een moordplan op pad is gegaan”, maar hij heeft wel „het risico aanvaard” dat hij zou raken. De officier „ontkomt er niet aan” een onvoorwaardelijke celstraf te eisen: 24 maanden waarvan de helft voorwaardelijk, een behandelplicht en een proeftijd van drie jaar. Özkan veegt tranen onder zijn bril vandaan.

De rechtbank besluit twee weken later tot een veel mildere straf, door hem volgens het adolescentenstrafrecht te berechten. Negen maanden jeugdetentie, waarvan zes maanden voorwaardelijk en een taakstraf van 150 uur. Omdat Özkan al 102 dagen in voorarrest heeft gezeten, hoeft hij niet terug in detentie.

Officier van justitie A. Peters Rechtbank: N. Cuvelier (voorzitter), M. Affourtit-Kramer, S. Riem. Advocaat verdachte B. Roodveldt Advocaat benadeelde partij:

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 28 september 2020