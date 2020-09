MH17-verdachte Poelatov wil verklaring afleggen in Nederland

MH17-verdachte Oleg Poelatov wil een verklaring afleggen voor de rechtbank. De voormalige Russische inlichtingenofficier wilde daarvoor zelfs naar Nederland komen, maar dat hebben zijn raadslieden hem ernstig afgeraden. Het proces tegen drie Russische en een Oekraïense verdachte wordt bij verstek gevoerd, omdat de Russische Federatie geen verdachten uitlevert aan het buitenland. Oleg Poelatov is de enige verdachte die zich in de rechtbank laat vertegenwoordigen.

In de afgelopen maanden konden advocaten Boudewijn van Eijck en Sabine ten Doesschate niet naar Rusland afreizen vanwege het corona-virus. Inmiddels hebben de raadslieden echter een bezoek gebracht aan Poelatov. De voormalige officier van de militaire inlichtingendienst GROe ontkent iets te maken te hebben gehad met het neerhalen van vlucht MH17 op 17 juli 2014, waarbij 298 mensen om het leven kwamen. Poelatov was bereid te verschijnen in de rechtszaal op Schiphol, maar dat leek de advocaten geen goed idee – tegen hem is een internationaal opsporingsbevel uitgevaardigd. „Zijn komst naar de zitting zou er toe leiden dat een onschuldig man wordt aangehouden en in voorlopige hechtenis wordt gezet”, zo zei Ten Doesschate.

Nieuwe vertraging

De zitting van maandag zou worden gebruikt voor het indienen van onderzoekswensen van de verdediging, maar Van Eijck en Ten Doesschate lieten weten dat nog niet te kunnen doen, omdat ze Poelatov pas recent hebben gesproken. De rechtbank toonde zich onaangenaam verrast door deze nieuwe vertraging. Waarschijnlijk komen de verzoeken van de verdediging pas aan de orde in november. De inhoudelijke behandeling van het proces, dat in maart van dit jaar begon, zal pas volgend jaar plaatsvinden.