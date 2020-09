Trump betaalde jarenlang minder belasting dan de doorsnee Amerikaan

Steek uw hand op als u meer belasting betaalt dan Donald Trump. Dat is de nieuwe strijdkreet van de politieke tegenstanders van de Amerikaanse president, na de onthulling door The New York Times dat hij in 2016 en 2017 ondanks zijn persoonlijke rijkdom jaarlijks slechts 750 dollar (nu omgerekend 644 euro) aan federale inkomstenbelasting betaalde.

De Times kwam zondag met de opzienbarende onthulling na inzage in bijna twee decennia aan belastingaangiftes van de president. De krant schetst een beeld van een vastgoedmagnaat die structureel minder inkomstenbelasting betaalt dan doorsnee burgers. In elf van de achttien onderzochte jaren betaalde Trump geen cent aan federale belastingen.

Trump, die bij de verkiezingen opgaat voor een tweede termijn, wist zijn fiscale druk laag te houden door winsten uit wel renderende onderdelen van zijn zakenimperium weg te strepen tegen verliezen uit minder succesvolle bedrijfstakken. Dit is onder rijken een gebruikelijke en op zich legale vorm van ‘belastingoptimalisatie’. Trump en zijn belastingadviseurs lijken er echter gewiekster in te zijn dan andere vermogende Amerikanen. Gemiddeld betaalde hij deze eeuw jaarlijks 1,4 miljoen dollar inkomstenbelasting. De toplaag van 0,001 procent rijkste Amerikanen betaalt gemiddeld 25 miljoen dollar per jaar, aldus de Times.

Niet vrijwillig vrijgegeven

Trumps belastingaangiftes zijn sinds de verkiezingsrace van 2016 inzet van controverse. Hij was de eerste presidentskandidaat sinds de jaren zeventig die brak met de traditie om vrijwillig belastingaangiften openbaar te maken. Aanvankelijk draalde hij met vrijgave, omdat de fiscus ze onder herziening zou hebben. Toen aanklagers en het Congres ze later dagvaardden, vocht Trump dit juridisch aan tot bij het Hooggerechtshof. Dat bepaalde dit jaar dat Justitie ze wel degelijk mocht opvragen.

Trump heeft de berichtgeving van de Times, die volgens de krant geheel gebaseerd is op legaal verkregen documenten, als „nepnieuws” van de hand gewezen. „Ik heb vele miljoenen dollars aan belastingen betaald maar had, evenals iedereen, recht op afschrijvingen en belastingkredieten”, schreef hij maandag op Twitter.

Critici wijzen erop dat Trump de berichtgeving op een eenvoudige manier kan ontkrachten door alleen de pagina’s van zijn belastingaangiften openbaar te maken met het betaalde bedrag en zijn handtekening. In plaats daarvan herhaalde hij slechts dat hij „al lang zegt” dat hij zijn financiële verklaringen „mogelijk zal vrijgeven”. Ook wijst hij erop dat hij zijn inkomen van meer dan 400.000 dollar als president afstaat – een geliefd punt onder zijn aanhangers.

Het is de vraag of de onthullingen de president zullen schaden bij zijn campagne voor herverkiezing. Zijn aantrekkingskracht is voor veel van zijn aanhangers gebaseerd op zijn reputatie als succesvolle zakenman, in een unieke positie om de Amerikaanse economie te leiden. Zijn codenaam bij de geheime dienst, ‘Mogul’, is daar zelfs op gebaseerd. Dat imago, waarvan voor velen al duidelijk was dat het op gespannen voet staat met de realiteit, staat nu verder onder druk.

Democraten probeerden de onthullingen direct af te zetten tegen de heldenstatus van Trump onder zijn ‘blue collar’ aanhangers. Volgens het U.S. Bureau of Labor Statistics betaalde het gemiddelde Amerikaanse huishouden in 2018 ruim 9.300 dollar in federale inkomstenbelastingen, over inkomsten van zo’n 78.600 dollar.

In de laatste jaren voor Trumps overstap naar de politiek leden vooral zijn hotels, resorts en golfbanen fors verlies, blijkt uit het NYT-onderzoek. Zijn activiteiten als reality-tv-ster in ‘The Apprentice’ en zijn licentie-overeenkomsten boerden aanvankelijk wel uitstekend, maar liepen later ook terug. De NYT speculeert dat Trump in 2015 mede de politiek inging om zijn merknaam een nieuwe impuls te geven. Om een hogere aanslag te ontlopen, voerde de hele familie Trump reis-, verblijf- en representatiekosten op als bedrijfslasten en financierde zo haar luxueuze levensstijl. Hij schreef 70.000 dollar aan kosten om zijn haar te laten doen af als zakelijke uitgaven. Ook kreeg dochter Ivanka hoge, niet nader gespecificeerde ‘advieskosten’ betaald. Trump vroeg en ontving een belastingteruggaaf van 72 miljoen dollar na het afstoten van zijn noodlijdende casino’s in Atlantic City, New Jersey. Anders dan de wet voorschrijft, bleef hij deels eigenaar. In 2011 opende de fiscus hiernaar een onderzoek, dat nog altijd niet is afgerond. Mogelijk is Trump nog 100 miljoen dollar verschuldigd. Dit komt bovenop ruim 421 miljoen dollar aan leningen, waarvoor hij persoonlijk garant staat.

Voor de Democratische presidentskandidaat Joe Biden biedt de berichtgeving een nieuwe ingang om zichzelf af te schilderen als een werkelijke kampioen van hardwerkende Amerikanen. Dat thema benadrukt hij de afgelopen weken door zijn afkomst uit de middenklasse in Scranton, Pennsylvania, af te zetten tegen Trumps oorsprong van privilege in New York, waar hij zijn rijkdom erfde van zijn vader. Biden refereert daarbij aan de chique Park Avenue in Manhattan.

Appelleren aan kiezers

Met dat onderscheid probeert Biden direct te appelleren aan kiezers in staten in de zogeheten rust belt die in 2016 op Trump stemden. Zijn online campagnewinkel verkoopt al stickers met de tekst „Ik heb meer inkomstenbelasting betaald dan Donald Trump.” Naar verwachting zal hij dat punt benadrukken tijdens het eerste televisiedebat tussen de twee kandidaten, deze dinsdagavond.

Financiële arrogantie kan steenrijke kandidaten danig opbreken. De Republikeinse oud-presidentskandidaat Mitt Romney, wiens vermogen werd geschat op 190 tot 250 miljoen dollar, herstelde nooit van de openbaarmaking in 2012 van geluidsopnames waarin hij de 47 procent van Amerikanen die geen inkomstenbelastingen betalen (veelal omdat hun inkomens laag zijn en ze op staatsniveau betalen) hekelde en zei dat het zijn werk niet was „om me zorgen te maken over die mensen”.

Trump staat er echter om bekend dat negatieve onthullingen hem niet of nauwelijks deren. In oktober 2016 kwamen geluidsopnamen van Access Hollywood naar buiten waarop Trump opschepte over seksuele intimidatie van vrouwen. Hoewel dat werd gezien als een nekslag voor zijn campagne, overleefde hij het schandaal.

Bovendien is zijn lage belastingrekening voor zijn trouwe fans mogelijk juist bewonderenswaardig. Tijdens een verkiezingsdebat met Hillary Clinton in 2016 zei hij, door haar geconfronteerd met enkele jaren waarvan al bekend was dat hij niets had betaald: „Dat betekent dat ik slim ben.”

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 28 september 2020