‘Mama Marlene’ blijft steken in goede bedoelingen

Filmdiva Marlene Dietrich was ook een moeder. Aan de hand van de schijnbare tegenstelling tussen sekssymbool en zorgzame, liefhebbende moeder schetsen Eva Marie de Waal en Sophie van Winden in hun voorstelling Mama Marlene wat er schort aan de perceptie van de hedendaagse vrouw.

Getooid met Marlene-pruik in hun rol van concurrerende actrices die auditie doen voor de rol van Marlene, beginnen ze bij de vraag óf en hoe je werk en moederschap kunt combineren. In losjes achter elkaar gezette scènes gaat het soms even over Dietrich, maar veel meer over het schuldgevoel dat vrouwen ten aanzien van hun moederschap wordt aangepraat, de zorgfunctie die vrouwen van nature zouden hebben en de angst die moeders aan hun dochters doorgeven als ze die manen hun knieën bij elkaar te houden om geen aanstoot te geven.

Goede bedoelingen

Het zijn reële problemen, gevat in matte en schoolse dialogen die blijven steken in goede bedoelingen. Dit is geen voorstelling waardoor je als vrouw gesterkt naar buiten komt of die je als lid van het patriarchaat dwingt jezelf nog eens kritisch te beschouwen.

Het is allemaal al eens gezegd en het lukt De Waal en Van Winden niet de noodzakelijke dramatische draai te geven aan deze veelbesproken onderwerpen.

Wat ontbreekt is een eigenwijze benadering, een twist of een grap. En een potentieel aardige scène – waarin ze de filosofen Rousseau en Kant spelen die listig verzinnen hoe vrouwen moeten gaan denken – verzandt dan weer in melig typetjesspel.

Typerend voor de kabbelende voorstelling is de slotgedachte: vrouwen gaan mannen ervan overtuigen dat iedereen een zorgende natuur heeft en dat dat menselijk is.

Daar moeten we het mee doen.

Theater Mama Marlene. Door Eva Marie de Waal en Sophie van Winden. Gezien: 25/9, Toneelschuur, Haarlem. Tournee t/m 21/11. Info: viarudolphi.nl ●●●●●