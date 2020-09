Ik loop met een winkelwagen door de Lidl. Het einde van het gangpad wordt plots geblokkeerd door twee jonge medewerkers die met elkaar in gesprek raken. Normaal was ik daar gewoon langs gereden, maar vanwege de anderhalvemeterregel blijf ik beleefd even wachten. Na een tijdje lijken de twee me nog niet door te hebben en vraag ik beleefd: „Zou ik er even langs mogen?” Het meisje werpt me een boze blik toe: „Vind je me dik ofzo?”

Lezers zijn de auteur van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 28 september 2020