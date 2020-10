Leegte die bewaard moest blijven

Het verrees ooit op de plek van een tolhuis en er had een burgemeester geresideerd. Maar al sinds de jaren zestig werd het voorname pand niet meer onderhouden. Toch vielen Leopold van de Ven en zijn vrouw in 2006 als een blok voor het rijksmonument in Boxtel.

Naam: Leopold van de Ven (54), beeldend kunstenaar Woont: in Boxtel Met: Milja Praagman (49, illustrator), hun kinderen van 20, 18 en 9 en hond Mies

Het koetshuis, via een bijkeuken verbonden met het woonhuis, werd Van de Vens atelier. De oorspronkelijke zadelkast verdeelt de ruimte schuin in tweeën. Daglicht komt door twee deurramen met gietijzeren roosters. Aan de grootste muur hangt een onvoltooid doek. Op ooghoogte hier en daar piepkleine schilderijtjes.

De hoogte geeft het vertrek een bijna gewijde stilte. „Die leegte is zeldzaam”, zegt Van de Ven, „veel koetshuizen zijn weggetimmerd. Alles is voorgevormd, met vaste dakhoogtes, plafondhoogtes. Hier kun je iets in vinden. Iets vreemds dat niet bedoeld is, niet van deze tijd is.”

Ook best vreemd: twee hondenhokken die lang geleden buiten tegen de gevel van het koetshuis zijn gebouwd. Ze zijn afgesloten met een hekje en hebben een doorgang die binnen uitkomt in een kist. Daar verbleven de honden, die zo ook een luchtje konden scheppen. Misschien meer iets voor de negentiende-eeuwse hond. Van de Vens hond Mies (half Jack Russell) haalt er zijn neus voor op.

Naast zijn werk doet Van de Ven de nooit eindigende restauratie van het pand. „Ik ben geen professional, dus dat gaat langzaam, op een vrij dromerige manier. Maar ik krijg een soort kracht terug van de constructie en van het bouwen. Dat geeft energie voor mijn werk.” In zijn schilderijen en sculpturen wil hij „ruimtelijke gewaarwordingen zichtbaar maken”.

Wat is niet ideaal? ’s Morgens komt de zon hard binnen en maakt ongewenste schaduwen. Als de zon weg is, kan het weer wat donker zijn. Maar Van de Ven heeft ontdekt wat er gebeurt als hij de achterdeuren op een grote kier zet. „Dan heb ik precies diffuus, gelijkmatig licht.”

