Laatste prominente lid Wit-Russische coördinatieraad vertrekt naar Duitsland

De Wit-Russische oppositieactivist Svetlana Alexijevitsj is naar Duitsland vertrokken. Volgens haar assistent moet ze een medische ingreep ondergaan en komt ze weer terug, meldt persbureau AFP. De 72-jarige nobelprijswinnaar was het laatste prominente lid van de Wit-Russische coördinatieraad dat zich nog in haar thuisland bevond en niet is opgepakt.

De coördinatieraad werd begin augustus opgericht door oppositieleider Svetlana Tichanovskaja en verenigt de oppositie in Wit-Rusland tegen zittend president Aleksandr Loekasjenko. Volgens de Wit-Russische autoriteiten is de raad een bedreiging van de nationale veiligheid. Prominente leden werden de afgelopen weken stuk voor stuk opgepakt of naar het buitenland gedwongen.

Eerder deze maand kwamen diplomaten uit zeker zeventien Europese landen bijeen in het huis van Alexijevitsj in Minsk, in een poging haar te beschermen tegen de Wit-Russische autoriteiten. Aanleiding was een vermeende inbraakpoging door gemaskerde mannen, zo meldde de BBC toen. Ook de Nederlandse ambassadeur in Wit-Rusland Erik-Jan van Oosterhout ging toen naar Alexijevitsj toe.

