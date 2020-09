Klusser weet Hornbach goed te vinden dit jaar

Beelden van lange wachtrijen klussers voor bouwmarkten vulden menig journaal dit voorjaar. Zo ook bij de Duitse doe-het-zelfketen Hornbach. De filialen in Nederland mochten, anders dan in omringende landen, openblijven toen het virus uitbrak.

Menig thuisblijver kluste zichzelf de lockdown door, verraden ook de eerste kwartaalcijfers van Hornbachs gebroken boekjaar. De verkoop van klusartikelen leverde van maart tot en met mei bijna 1,5 miljard euro netto-omzet op – ruim 18 procent meer dan een jaar eerder. Om leveringsproblemen voor te zijn, legde Hornbach al vroeg grotere voorraden aan. Vaste klanten werden niet teleurgesteld: professionele klussers kregen een eigen ingang en waren ook ’s avonds welkom.

Intussen lag de online verkoop niet stil, zegt analist Thomas Maul van DZ Bank in Frankfurt. „Hornbach behoort met zijn omnichannel-aanpak zeker tot de grote winnaars van de Covid 19-crisis.” Maul wijst daarbij op twee trends die van de pandemie een duw kregen: homing (thuis koken en Netflix kijken, niet naar restaurant en bioscoop) en cocooning (gezellig binnenshuis blijven). „Bovendien wordt het dagelijks leven van de consument almaar digitaler.”

Magazijn

Het moederbedrijf van Hornbach zetelt in Rijnland-Palts, waar wijlen Otmar Hornbach in Bornheim eind jaren zestig de eerste zelfbedieningswinkel naar Amerikaans voorbeeld opende. Om zich te onderscheiden voegde hij een tuincentrum toe. Die combinatie is uitgerold naar negen Europese landen met nu 160 winkels, waar ruim 22.000 mensen werken.

De winkels zien er overal nagenoeg hetzelfde uit. Ze zijn omvangrijk, met ruim 10.000 vierkante meter winkeloppervlak, en ogen meer nog dan andere bouwmarkten als een praktisch magazijn waar je met je karretje langs de stellingen rolt. Het idee is een zo groot mogelijk assortiment te bieden tegen zo laag mogelijke prijzen, zegt analist Mark Josefson van Pareto Securities. „Overal waar Hornbach zit, is de prijsstrategie dezelfde: Every Day Low Prices. Ze willen prijsleider zijn, al is er lokaal de nodige concurrentie.”

Die strategie slaat aan, ook in economisch mindere tijden. Tijdens de vorige recessie daalden de omzetten van bouwmarkten in Nederland, maar bleef Hornbach gestaag groeien. Het concern kan vaak lagere prijzen bieden dan concurrenten Intergamma (Gamma, Karwei) en Maxeda (Praxis), omdat het ‘Europees’ inkoopt. De prijsvechter wist ook de groeiende groep zzp’ers in de bouw aan zich te binden. Met een drive-in waar klusbusjes en aanhangwagens direct volgeladen kunnen worden, en vooral een breed assortiment.

Nederland telt volgens het CBS 145 grotere bouwmarkten (vanaf tien medewerkers) waaronder vijftien Hornbach-vestigingen. De grootste concurrenten van Hornbach (jaaromzet 4,4 miljard euro) vind je over de grens, zoals de Franse doe-het-zelfreus Adeo (21 miljard) en het Britse Kingfisher (10 miljard). In Duitsland moet Hornbach OBI (8,2 miljard) en Bauhaus (6.8 miljard) voor zich dulden.

Is er dan nog ruimte om te groeien voor Hornbach? Josefson denkt van wel. „De Duitse markt is verzadigd. Maar in landen als Zweden, Oostenrijk, Zwitserland en ook Nederland vind je voldoende witte vlekken. Ook in Oost-Europa is de doe-het-zelfmarkt nog nauwelijks ontwikkeld.”

Toch verwacht de analist behoudendheid van de Hornbach-leiding. „Als ze een zeer sterk 2020 hebben, wat gebeurt er dan in 2021? Klanten kunnen grotendeels uitgeklust zijn, waarmee een lichte daling van de verkoop en winst een redelijke verwachting is. Ze zullen voorzichtig zijn.”

Hornbach presenteert dinsdag zijn halfjaarcijfers.

NRC Lunchkoers De belangrijkste ontwikkelingen in de economie, op de beurzen en in het zakenleven Inschrijven