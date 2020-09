Kinderen serieus nemen – daarmee win je een Gouden Griffel of Penseel

Wie van de élf wint de Gouden Griffel, deze dinsdagavond in het Jeugdjournaal? Waar boekenprijzen zich doorgaans beperken tot een shortlist van vijf of zes, laat de Griffeljury duizend bloemen bloeien: na de toekenning van 12 Zilveren Griffels deze zomer waren er maar liefst 11 kanshebbers over die deze dinsdag uitgeroepen kunnen worden tot het beste kinderboek van het afgelopen jaar (er was één vertaald boek, dat niet meedingt).

Dat komt door categorisering: de beoogde leeftijd van een kinderboek begrenst de bekroning – vanuit de gedachte dat op die manier prentenboeken van een bladzij of 25 niet roemloos wegvallen tegen het geweld van verhalen van honderden pagina’s. Zo wordt er al jaren een grote hoeveelheid Griffels toegekend – in drie leeftijdscategorieën en aan twee genres (poëzie en non-fictie). Met het wegvallen van een aparte prijs voor boeken voor kinderen in de middelbare-schoolleeftijd kwam er dit jaar nog een zesde categorie bij de Griffels: boeken voor twaalfplussers.

Vermaarde reputaties

De Penselen – voor beste illustraties – hadden die categorieën jarenlang niet, wat na een langdurige lobby dit jaar is rechtgetrokken: de Penseeljury onderscheidt nu ook in vier categorieën (van ‘prentenboeken’ tot ‘geïllustreerde jeugdboeken’). Voor het Gouden Penseel zijn er vier kanshebbers – de winnaar moet een Nederlander zijn.

En raar maar waar: nóg ontbreken er boeken. Vermaarde reputaties en oeuvres vielen goed in de smaak bij de Griffeljury: het merendeel van de ‘begriffelden’ is al meer dan twintig jaar publicerend actief, en nota bene vier van hen (Simon van der Geest, Sjoerd Kuyper, Koos Meinderts en Bette Westera) wonnen al eens de Gouden Griffel. Daarmee visten opwindende boeken van rijzende sterren achter het net: Linda Dielemans (Brons), Derk Visser (Drama queen) en Enne Koens (Die zomer met Jente). Zij moesten genoegen nemen met een eervolle vermelding, de Vlag & Wimpel. Waarvan er overigens ontelbaar veel zijn toegekend, pardon: 28, door Penseel- en Griffeljury samen – een getal dat iets absurds heeft.

Succesduo’s

In die bekroningsbonanza vallen wel favorieten aan te wijzen. Twee boeken kúnnen dubbel in de prijzen vallen – die zijn zowel voor Gouden Penseel als Gouden Griffel genomineerd – en ondenkbaar on overdiend zou dat niet zijn. Twee bekroonde succesduo’s presteren, schrijvend en tekenend, op de toppen van hun kunnen. Uit elkaar van Bette Westera en Sylvia Weve, dat eerder dit jaar al de Woutertje Pieterse Prijs won, is een veelzijdige bundel gedichten over echtscheidingen en gestrande liefdes – vanuit het kinderperspectief. Dat resulteert in luchtige versjes met wrange ondertonen, zoals in deze uitsmijter over het nieuwe huwelijk van moeder: ‘Nu gaan ze samenwonen/ in voor- en tegenspoed./ Nu komt het tussen onze echte/ ouders nooit meer goed’. De tekeningen van Sylvia Weve, laureaat van de Max Velthuijs-prijs, de grote illustratorenoeuvreprijs, verbeelden „feest en drama tegelijk, kleurrijk en sober tegelijk”, aldus de Penseeljury. Westera en Weve verrichtten een prestatie om te prijzen (wat de Woutertje Pieterse-jury al deed).

Nog veelzijdiger is Wat je moet doen als je over een nijlpaard struikelt van Edward van de Vendel en Martijn van der Linden: de tekenaar toont zijn volledige staalkaart aan stijlen en technieken, van fotorealisme met absurdistische trekken tot dromerig-impressionistisch en cartoonesk. Het palet van dichter Van de Vendel is al even breed en trefzeker: hij wekt bewondering met zijn techniek, laat je lachen met zijn taalspel, ontroert met zijn warmhartigheid – en geeft en passant een krachtige boodschap in tijden van tere kinderzieltjes. Wat ouders ‘je flikken/ als ze als eitjes tegen je strijden/ is medelijden./ En medelijden rot.’ De ondertitel ‘gedichten waar je wat aan hebt’ moet tegelijk licht-ironisch en oprecht opmonterend opgevat worden: ‘Wat je moet doen’, zoals de titel van elk gedicht begint? Van de Vendels gedichten zijn de ware zelfhulp, in de zin dat de gedichten kinderen aanzet zélf na te denken en een beslissing te nemen.

Serieus nemen

Kinderen serieus nemen – dat doen de beste boeken op deze nominatielijst. Wat dat betreft is ook Bizar van Sjoerd Kuyper een voorname kanshebber voor de Gouden Griffel: een wervelend jongerenboek met compromisloos lef, over de veertienjarige boekenwurm Sallie Mo die even makkelijk Hamlet navertelt als kapitalisme en migratiepolitiek kielhaalt.

En ergens is het al moeilijk te verkroppen dat het Gouden Penseel niet naar de Vlaming Peter Van den Ende kan gaan: Zwerveling, zijn verbluffend rijpe debuut, toont de wereldreis van een papieren bootje, in duizelingwekkend gedetailleerde, gearceerde pentekeningen, waarin de Vlaming een volstrekt eigen, onvergetelijke fantasiewereld schept. Nachtmerrieachtig eng soms – heel andere koek dan het ook genomineerde Hup Herman!, over een hangbuikzwijn op drift: Yvonne Jagtenberg, de Gouden Penseel-winnaar van vorig jaar, vertelt nu vooral een zorgeloos oost-west-thuis-best-verhaal. De jury kreeg er een „goed gevoel” van, wat een niet uit te vlakken argument is – deze zomer bij de Libris Literatuurprijs was het goede gevoel doorslaggevend.

Wat dat betreft zou de Gouden Griffel dit jaar het meest toekomen aan Edward van de Vendel – die de afgelopen twaalf jaar acht keer naast de Gouden Griffel greep. Maar vooral omdat Wat je moet doen als je over een nijlpaard struikelt, eerder met vijf ballen gerecenseerd in NRC, een dichtbundel is die geen zwakke gedichten bevat, verrast en uitdaagt – én een goed gevoel oplevert.

De kanshebbers voor de Gouden Griffel:

Koos Meinderts: De man met de zeegroene ogen. Tot 6 jaar.

Jan Jutte: Tijger. Tot 6 jaar.

Bette Westera en Sylvia Weve: Dit is geen Cobra. 6-9 jaar.

Wouter Klootwijk: Naar de overkant. 6-9 jaar.

Simon van der Geest: Het werkstuk of hoe ik verdween in de jungle. 9-12 jaar.

Dolf Verroen: Niemand ziet het 9-12 jaar.

Sjoerd Kuyper: Bizar. 12+.

Edward van de Vendel: Wat je moet doen als je over een nijlpaard struikelt. Poëzie.

Bette Westera: Uit elkaar. Poëzie.

Floortje Zwigtman: Het geheime boek van Sinterklaas. Informatief.

Annemiek de Groot, Roos Jans, Juul Lelieveld en Liesbeth Rosendaal: Toen het oorlog was. Informatief.

De kanshebbers voor het Gouden Penseel:

Yvonne Jagtenberg: Hup Herman!. Prentenboeken.

Martijn van der Linden: Wat je moet doen als je over een nijlpaard struikelt. Geïllustreerde kinderboeken.

Sylvia Weve: Uit elkaar. Geïllustreerde jeugdboeken.

Wouter van Reek: Nadir en Zenith in de wereld van Escher. Informatief.

Correctie (28 september): De derde en de laatste twee alinea’s zijn herschreven, nadat na publicatie bleek dat Vlamingen voor het Gouden Penseel niet in aanmerking komen.