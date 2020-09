Kabinet probeert lockdown af te wenden

Opnieuw legt het kabinet de verantwoordelijkheid voor het bestrijden van het coronavirus bij de inwoners van Nederland. En misschien, zeiden premier Mark Rutte (VVD) en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA), is gedrag alleen dit keer niet genoeg. Want, zei De Jonge, „we doen ons best, maar het virus doet het beter”.

Maandagavond presenteerden Rutte en De Jonge nieuwe maatregelen die een week geleden, toen het aantal besmettingen ook fors toenam, volgens het kabinet nog niet nodig waren. Bij alle maatregelen staat de eigen verantwoordelijkheid van de burger voorop. Horecagelegenheden moeten vanaf deze dinsdagavond hun deuren eerder sluiten, in het hele land, maar ze hoeven niet volledig dicht. Winkeliers in een aantal grote steden mogen mondkapjes verplichten, maar het kabinet dwingt het dragen van mondkapjes niet landelijk af. Groepen, zowel binnen, buiten als thuis, worden kleiner.

„Uiteindelijk zijn wij het, wij samen en ieder van ons op zijn eigen plek, die bepalen of we het virus eronder krijgen”, zei Rutte.

Weer eigen verantwoordelijkheid

Rutte deed tijdens de eerste golf óók al zo vaak een beroep op de eigen verantwoordelijkheid van burgers. De testcapaciteit werd sindsdien, met horten en stoten, uitgebreid om het virus beter in kaart brengen. Er werd gezocht naar extra bedden op de intensive care, om een tweede golf aan te kunnen. Er kwam een „dashboard” met „signaalwaarden” zodat het kabinet kon zien hoe het virus zich gedroeg en in welke regio’s de verspreiding het hardst ging. Zo hoefde Nederland niet nog een keer in een ‘intelligente lockdown’, maar kon regionaal ingegrepen worden bij oplevingen van het virus.

Het kabinet bouwde een dashboard, investeerde in schokdempers – maar ging niet op de rem staan. Dat moest de bevolking vooral zelf doen.

Rutte en De Jonge zagen de dreiging van een heropleving van het virus al in de zomermaanden, maar benadrukten toen steeds weer dat het aan de burgers was om die te voorkomen. „Als we niet oppassen, zijn we binnen afzienbare tijd terug bij af”, waarschuwde Rutte half augustus, toen het RIVM vierduizend besmettingen in een week tijd registreerde. „Terug bij overbelaste zorg, terug bij het land op slot, terug daar waar we niet willen zijn.”

Dezelfde week openden de scholen hun deuren weer – de ene school koos voor een mondkapjesplicht, de ander niet. Vier weken later ging de Eredivisie van start, en hoewel de tribunes minder vol mochten was er wél publiek. OV-bedrijven begonnen een campagne om Nederlanders weer terug in de bus, tram en trein te krijgen – een campagne die inmiddels is stopgezet. Supporters van voetbalclub Willem II kregen vorige week toestemming van de Tilburgse burgemeester om met honderden op een plein voor een groot scherm hun club toe te juichen. Het werd een volksfeest, zonder anderhalve meter afstand.

Ondertussen verspreidde het virus zich steeds verder en steeds sneller. Eerst in de grote steden, daarna overal. Half juli liepen volgens schattingen van het RIVM in Nederland een paar duizend besmettelijke personen rond. Dat was twee weken nadat de laatste versoepelingen waren ingegaan. Inmiddels ligt het aantal besmette personen, met een foutmarge, rond de 100.000. Begin september sloegen de signaalwaarden voor de regio’s Amsterdam, Den Haag en Rotterdam rood uit. Toch duurde het tot maandag voordat echt scherpe maatregelen werden ingezet.

Sociale leven weer op pauze

Het kabinet heeft in de tweede golf nog een groot probleem: het vraagt van mensen een eigen verantwoordelijkheid die steeds minder mensen willen opbrengen. Zijn jongeren weer bereid maandenlang hun sociale leven op pauze te zetten? En nemen ondernemers weer maandenlang maatregelen die hun inkomsten raken?

Opinie-onderzoeken laten zien dat de steun voor de coronamaatregelen overeind blijft, maar dat is in de praktijk niet altijd terug te zien. Negentig procent van de mensen met mogelijke symptomen gaf deze maand in een gedragsonderzoek van het RIVM en de GGD’s aan dat ze nog altijd naar de supermarkt gingen. Tweederde bleef familie en vrienden bezoeken, vier op de tien ook het café. Hoe krijg je díe mensen met je mee? Niet met dwang, denkt het kabinet, maar door nog eens de urgentie te onderstrepen.

Het was 28 maandagen geleden dat premier Rutte vanuit het Torentje in een televisietoespraak aankondigde dat het virus lange tijd onder ons zou blijven. Het kabinet heeft er in de tussentijd veel kennis bijgekregen, maar ook het besef dat draagvlak vanuit de bevolking onmisbaar is – en fragieler dan ooit.

Coronaregels Vanaf dinsdag •Maximaal drie gasten thuis •Binnen max. 30 personen in een ruimte, voor activiteiten buitenshuis geldt een maximum van 40 personen •Cafés en restaurants moeten om 22.00 uur sluiten •Mensen moeten thuiswerken, behalve als dat echt niet anders kan •Geen publiek meer bij sportwedstrijden (amateur en professioneel); sportkantines zijn gesloten. •Nederlanders wordt gevraagd zo min mogelijk te reizen door het land •Mensen met contactberoepen moeten de contactgegevens van hun klanten registreren

NRC Vandaag Elke ochtend een overzicht van onze beste stukken en al het belangrijke andere nieuws Inschrijven