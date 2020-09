Jos B.: ik vond het lichaam van Nicky Verstappen pas na zijn dood

Jos B. heeft maandag op de eerste zittingsdag in de rechtszaak rond de dood van Nicky Verstappen verklaard niets te maken te hebben gehad met de dood van het kind. In een vooraf opgenomen videoverklaring zei hij dat hij de jongen wel heeft gevonden en ook heeft aangeraakt, maar dat het kind toen al overleden was.

„Ik loop met een geheim rond. Ik heb er nog nooit met iemand over gesproken”, begon B. zijn video die hij al eerder had opgenomen, maar niet had ingediend bij de rechtbank. Het is de eerste keer dat hij inhoudelijk ingaat op zijn bezigheden rond 11 augustus 1998, de dag dat Nicky Verstappen dood werd gevonden op de Brunssummerheide. Hij bracht die zomer naar eigen zeggen veel tijd door in de natuur. „Zo ook die dag.”

Lees ook dit achtergrondverhaal over de zaak.

B. verklaarde bij de rechter dat hij aan de bosrand was gestopt om te plassen toen zijn „aandacht werd getrokken door iets in de verte”. Vervolgens zou hij uit nieuwsgierigheid zijn gaan kijken. „Toen ik dichterbij kwam zag ik een persoon liggen. Ik ben zo snel mogelijk over het hek geklommen. Het was een kind. Ik heb gezocht naar ademhaling, geluisterd of er een hartslag was. Ik heb hem aangeraakt. Hij was overleden.” B. meldde zijn vondst naar eigen zeggen niet bij de politie uit angst voor de gevolgen. „Ik had een verleden.”

Justitie vervolgt B. voor het misbruiken en ombrengen van Nicky Verstappen. Op het ondergoed van de jongen werden 21 sporen aangetroffen met het DNA van B., die in 1985 al eens vervolgd maar niet veroordeeld was voor het betasten van twee jongens. Kort na de vondst van Nicky’s lichaam werd hij middenin de nacht vlakbij al staande gehouden door een marechaussee. Toen verklaarde hij dat hij post aan het rondbrengen was.