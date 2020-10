Je hebt hier weinig wegwijzers nodig

Zeewier op het pad. Als het stormt moet dit stukje buitendijks land ongeveer ín de Waddenzee liggen. Langs het pad zakt het water, onmerkbaar langzaam maar zeker.

Wieringen is geen eiland meer sinds er bijna een eeuw geleden vanuit de kop van Noord-Holland een dijk naartoe werd gelegd, de generale repetitie voor de Afsluitdijk, waarmee de andere kant van het eiland een paar jaar later met Friesland zou worden verbonden. Aan de zuidkant groeide Wieringen intussen vast aan de Wieringermeer, de polder die ook rond die tijd werd drooggelegd. Maar bij de slingerende dijk langs de Waddenzee aan de noordkant voelt het nog steeds als een eiland.

Wandelroute

Wieringen (Noord-Holland)

Lengte 9,5 kilometer

Duur 2,5 uur Hoogtepunten Rijd, vanuit het zuiden, eens niet via de A7 door de Wieringermeer, de snelste route naar Wieringen. Sla linksaf bij de afrit Medemblik en dan, na een stukje N239, naar het noorden langs de slingerende rand van het ‘oude land’, langs oude waterwerken en ten slotte de N99, over de dijk door het Amstelmeer uit 1924 naar Wieringen. Dan snap je waarom ze Wieringen het ‘geheime Waddeneiland’ noemen. Op zaterdagen is de visafslag van Den Oever ook voor particulieren geopend. Op andere dagen serveert Viscentre ’t Wad in dezelfde haven een goddelijke kibbeling

Er is geen aasje wind. Geen boot voert zeilen, in een brommende optocht verlaten ze bij Den Oever de sluis. Texel: het allerdunste penseelstreepje tussen het grijs van de lucht en het grijs van het water. Dat zie je als je over zee kijkt. Als je de andere kant op kijkt, zie je dat buitendijkse land met de hoge deltadijk erlangs. En dan, opeens, komt het land van achter die dijk een meter of tien omhoog, valt ermee samen. Hier is even helemaal geen dijk nodig.

Dit is de ‘keileembult’ van Vatrop, een buurtschap dat er in de middeleeuwen al was omdat je er toen ook zonder deltadijk al droge voeten kon houden.

Keileem is een mengsel van klei, leem en meer of minder vermalen stenen – alles tussen zand en zwerfkei. Het is hierheen gevoerd onder het ijs dat hier in de voorlaatste ijstijd, het Saalien, 150.000 jaar geleden vanuit het noorden naartoe groeide. Een taaie laag versleten aarde die bleef liggen toen de gletsjers zich terugtrokken, soms een paar meter dik, soms veel hoger opgestuwd. De Hondsrug in Drenthe en het Roode Klif van Gaasterland bestaan uit keileem. Urk en Schokland: keileem. Net als de Hoge Berg, een stuwwal op Texel. Op Wieringen glooit en golft het keileem, aan de westkant zelfs tot 12,5 meter boven NAP.

Ideaal bouwmateriaal, bleek bij de voorbereidingen voor de Afsluitdijk: taai, ondoordringbaar voor water, ruim voorhanden, makkelijk te winnen. „De Zuiderzee kon zelf de basis leveren voor de dam die een einde zou maken aan haar bestaan”, schrijft Eva Vriend in Eens ging de zee hier tekeer, over de zee die meer werd en zijn kustbewoners.

Na Vatrop wordt de dijk weer dijk. Ik wandel verder, door een buitendijkse kwelder, langs een betonnen muur vol korstmossen, een oude stormkering. Af en toe is er een doorgang, uit de tijd dat boeren hier met karren wier van het wad haalden. Op de plek van die kering had de nieuwe deltadijk moeten liggen, vond een groep boeren. Dan kon hun vee veilig binnendijks grazen. Rijkswaterstaat won en de kwelder is nu van de vogels.

Het water zakt en langs de oever prikken vogels hun lunch uit het wad. De zon stijgt. Boven Texel, nu scherper te zien, hangt een langgerekte wolk. Als de dijk afbuigt, komt Den Helder om de hoek, de droogdokken van de marine, de veerboot naar Texel schuift over de horizon. In dit water zetten de Wieringers ooit hun netten voor de ansjovis.

Er moet een moment zijn geweest dat het wad uit het water opdook, maar ik heb het gemist. Eerst is er alleen water, een egale alumnium plaat, als ik weer kijk is het een verweerde spiegel waarin de wolken zich verdubbelen.

De dijk af bij Noordburen en terug naar Oosterland – je hebt hier weinig wegwijzers nodig. Terug via het kerkje van Stroe, een nieuwe kopie van een middeleeuws kerkje, dat tussen de grafzerken op een heuveltje staat. Moderne pelgrims kunnen er een stempel zetten: nog tweeduizend kilometer naar Compostella. En dan bij Vatrop nog een keer de dijk-die-geen-dijk-is op. Aan de picknicktafels zijn nu elektrische fietsers neergestreken met thermoskan en tupperware. Ze doen wat ik ook doe: uitkijken over het nu geheel drooggevallen wad.

