Strengere regels voor de horeca en voor kantoorwerkers

Het kabinet kondigt vandaag verscherpte landelijke maatregelen aan in een poging de snelle verspreiding van het coronavirus in te dammen. Dat zeggen bronnen tegen NRC. Horecazaken in heel Nederland worden verplicht hun deuren te sluiten om tien uur ’s avonds. De maatregelen gaan dinsdagavond in.

Het kabinet is nu nog in overleg over het aantal mensen dat toegelaten mag worden in bijvoorbeeld restaurants en cafés. Er is bijvoorbeeld discussie over hoeveel mensen aan één tafel mogen zitten. Nu geldt de anderhalvemeterregel niet voor mensen die aan één tafel zitten.

Daarnaast wordt er gesproken over de grootte van bijeenkomsten. Nu mogen die uit maximaal vijftig personen bestaan, dat worden er minder. Hoeveel minder is nog niet duidelijk, er wordt gesproken over een maximale groepsgrootte van dertig personen. Voor ondernemingen, zoals bioscoopzalen, lijkt het erop dat per etablissement en zaal bekeken wordt hoeveel mensen er samen mogen komen. Ook het advies over het aantal bezoekers dat mensen thuis mogen ontvangen wordt bijgesteld: nu zijn dat er zes, dat worden er drie of vier.

Thuiswerken

Tot nu toe was de boodschap van het kabinet om „zoveel mogelijk” thuis te werken. Vanavond zal dat veranderen in: „werk thuis indien mogelijk”. Het kabinet hoopt daarmee de drukte in het openbaar vervoer terug te dringen. Nieuwe maatregelen zijn nodig omdat het aantal besmettingen al dagenlang oploopt. Het kabinet wil een nieuwe ‘intelligente lockdown’ voorkomen. In tegenstelling tot die lockdown blijven scholen, kinderdagverblijven en sportscholen nu wel open.

De maatregelen die vanavond om zeven uur in een persconferentie door premier Mark Rutte (VVD) en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) worden aangekondigd, zullen drie weken lang van kracht zijn. Daarna wordt bekeken of ze effect hebben gehad op het aantal coronabesmettingen.