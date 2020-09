Het parlement verhuizen? Dan is het oorlog op de Kaukasus!

Onverwacht is een oude vete tussen Armenië en Azerbeidzjan weer opgelaaid, over de betwiste, internationaal niet-erkende Armeense enclave Nagorno-Karabach. Bij een door Azerbeidzjan geïnstigeerde militaire actie zijn zondag volgens de autoriteiten in Karabach zeker 39 doden gevallen, onder wie 32 etnisch-Armeense soldaten en zeven burgers aan beide zijden. Ook Azerbeidjzan claimde slachtoffers, al zei het niet hoeveel. Zoals bij eerdere geweldserupties de afgelopen jaren geven beide partijen elkaar de schuld van de escalatie. Opvallend is dit keer de oorlogsretoriek die klinkt in buurland Turkije, waar president Erdogan zich vierkant achter zijn „Azerbeidzjaanse broeders” schaarde en Armenië een „bedreiging voor de vrede en stabiliteit van de regio” noemde. Vier vragen over het conflict.

1Waarom laait het conflict weer op?

De spanningen in het gebied lopen al langer op. In 2019 verklaarde de nieuw aangetreden Armeense premier Nikol Pasjinian dat Nagorno-Karabach Armeens is „en niets anders”. Afgelopen juli kwamen bij schermutselingen zestien burgers om het leven. Directe reden voor het geweld van het weekend is mogelijk de aankondiging van de separatistische autoriteiten in Nagorno-Karabach om het parlement te verhuizen van de huidige hoofdstad Stepanakert naar Sjoesja. Die historische stad vijftien kilometer zuidelijker was in de oorlog van 1991-1994 een belangrijk Azerbeidzjaans bolwerk, maar werd in 1992 door Armenië veroverd en vormt sindsdien een belangrijk twistpunt tussen beide partijen. De Azerbeidzjaanse autoriteiten in Bakoe reageerden furieus. „De verachtelijke intentie met betrekking tot de stad Sjoesja, die van uitzonderlijk belang is voor de bevolking van Azerbeidzjan wat betreft cultuur, geschiedenis en spiritualiteit, is een nieuwe poging om het beleid van etnische zuivering in de bezette gebieden van Azerbeidzjan te versterken”, verklaarde het Azerbeidzjaanse ministerie van Buitenlandse Zaken in augustus. De Azerbeidzjaanse president Ilham Alijev beschuldigde Armenië ervan een nieuwe oorlog te beginnen.

2Wie bemiddelen in het conflict?

Naast Rusland en Turkije zijn sinds 2016 drie partijen betrokken bij vredesoverleg: Frankrijk, de Verenigde Staten en de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE). En daar ligt volgens de Britse Kaukasus-expert Thomas de Waal mogelijk nog een reden voor de plotselinge militaire activiteit aan Azerbeidjzaanse zijde. „Zij zien dat Amerika, traditioneel een belangrijke partij in de regio en een van de bemiddelaars in het conflict, momenteel niet erg betrokken is, want druk met de [eigen] verkiezingen”, aldus De Waal tegen de Turkse nieuwssite Ahval News. Daarnaast bevindt de OVSE zich in een leiderschapscrisis, sinds de lidstaten deze zomer geen overeenstemming bereikten over vier topfuncties bij de organisatie. Dit mede door veto’s van Turkije en Azerbeidzjan. In een telefoongesprek met Alijev uitte de Franse president Macron maandag zijn zorgen en maande tot dialoog.

3Waarom is Turkije nauw bij het conflict betrokken?

Waar Rusland traditioneel de bondgenoot is van Armenië, is Turkije dat van Azerbeidzjan. De Russische president Poetin hield zich op de vlakte en riep op tot dialoog. Dat gold echter niet voor zijn Turkse collega Erdogan. President Erdogan geeft het Azerbeidzjaanse offensief in Nagorno-Karabach zijn onvolwaardige steun. Tijdens een persconferentie maandag zei hij dat Armenië de bezette Azerbeidzjaanse regio onmiddellijk moet verlaten. Azerbeidzjan heeft dertig jaar gewacht op een oplossing en neemt de kwestie nu in eigen hand, meent Erdogan: „Vrede kan alleen bereikt worden na de bevrijding.”

Dankzij een flinke investering in zijn defensie, onder meer met de aanschaf van Turks wapentuig, heeft Azerbeidzjan militair een betere uitgangspositie dan tijdens de oorlog in de jaren negentig. Turkije steunt Bakoe met wapens, militaire adviseurs en volgens onbevestigde berichten ook met Syrische huurlingen, net als eerder in Libië.

4In hoeverre spelen Turkse energiebelangen hierbij een rol?

Op de achtergrond speelt regionale energiepolitiek een belangrijke rol. Turkije importeert olie en gas uit Azerbeidzjan en wil die belangen beschermen. De gevechten van eerder deze zomer bedreigden het Azerbeidzjaanse energietransport door een smalle corridor naar Turkije en verder naar Europa. Volgend jaar moet Turkije met Rusland onderhandelen over nieuwe gascontracten, die op dit moment zeer ongunstig zijn voor Turkije. Ankara wil minder afhankelijk worden van het dure Russische gas. Kwam in 2017 nog 52 procent van het gas dat Turkije importeerde uit Rusland, in 2019 was dat nog maar 33 procent – mede dankzij het gas uit Azerbeidzjan, dat in maart voor het eerst Rusland voorbijstreefde wat betreft gasexport naar Turkije.