Harde saneerder aan het roer bij Commerzbank

Commerzbank heeft na een roerige periode een nieuwe topman in het vizier: Manfred Knof. Dat maakte de tweede bank van Duitsland dit weekend bekend. Als de toezichthouders akkoord gaan, begint Knof op 1 januari 2021 aan zijn nieuwe aanstelling, die voornamelijk in het teken zal staan van kosten snijden.

De 55-jarige Knof komt over van rivaal Deutsche Bank, waar hij een jaar de scepter zwaaide bij de afdeling voor consumenten. Daarvoor werkte hij 21 jaar bij verzekeraar Allianz. Vooral vanwege die ervaring zal Commerzbank bij Knof uitgekomen zijn: bij Allianz kreeg hij het imago van een harde saneerder.

„De koevoet was daarbij zijn favoriete gereedschap”, vertelde een voormalig collega tegen de Financial Times bij zijn aantreden bij Deutsche Bank een jaar geleden. Knof zou volgens persbureau Bloomberg ook ooit persoonlijk naar Rusland zijn gevlogen om met bodyguards in zijn kielzog de Allianz-afdeling daar te sluiten. Bij Allianz Duitsland, zijn laatste klus voor zijn vertrek in 2017, slaagde hij erin de verzekeraar te digitaliseren en af te slanken, ondanks verzet van de sterke Duitse vakbonden.

Om zijn overstap naar Commerzbank tot een succes te maken, zal Knof al het gereedschap nodig hebben. De tweede bank van Duitsland draait al jaren matig. Sinds gesprekken over een fusie met Deutsche Bank vorig jaar klapten, is Commerzbank de helft aan waarde op de beurs verloren.

10.000 banen op de tocht

De saneringsplannen liggen al klaar: het nog zittende management zou van plan zijn om 800 van de 1.000 vestigingen te sluiten en een deel daarvan te vervangen met servicepunten – een in Nederland bekende strategie. 10.000 van de 50.000 banen zouden geschrapt worden. Knof zou als buitenstaander er ,mogelijk wel in slagen om die saneringsplannen door te zetten.

Het uitblijven van verbeteringen kostte de vorige topman, Martin Zielke, afgelopen juli de kop. Diens vertrek, en ook dat van de voorzitter van de raad van commissarissen, werd afgedwongen door de Amerikaanse activistische aandeelhouder Cerberus. Zielke zei destijds af te treden om een frisse start mogelijk te maken. „De bank heeft een nieuwe topman nodig die de tijd krijgt van de markten om een strategie uit te voeren.”

Vooralsnog lijkt Knof die tijd te krijgen van de markten. Analist Martina Matouskova van de Amerikaanse zakenbank Jefferies noemde Knof „een goede keuze”. Ook Cerberus en de Duitse staat, die sinds de kredietcrisis met 15 procent de grootste aandeelhouder is van de bank, verwelkomden de komst van Knof.

Zorgen zijn er wel of Knof, aangezien hij zelf niet veel bankierservaring heeft, erin slaagt om de rest van de top van Commerzbank binnenboord te houden. Zowel financieel topvrouw Bettina Orlopp als het Nederlandse hoofd van de zakenbank Roland Boekhout (vorig jaar overgekomen van ING) zou ook in de race zijn geweest om de hoogste baas te worden. Bij zijn vorige werkgevers zou Knof bovendien het conflict met zijn medebestuurders niet gemeden hebben – naar verluidt vertrok hij bij Allianz na een conflict met de hoogste baas.

Commerzbank sloot maandag na het nieuws over de aanstelling van Knof bijna 5 procent hoger. Het aandeel stond daarmee echter nog altijd 24 procent lager dan aan het begin van het jaar.

NRC Lunchkoers De belangrijkste ontwikkelingen in de economie, op de beurzen en in het zakenleven Inschrijven