Elisabeth Hetherington charmeert met durf en schaterlach

In TivoliVredenburg in Utrecht straalde sopraan Elisabeth Hetherington zondag te midden van haar ensemble; een dwarsfuit en twee theorbes. Met haar programma ‘La virtuossisima cantatrice’ onderzocht ze de rol van de zanger in de 21ste eeuw, en de rol van vrouwelijke componisten en zangeressen in de muziekgeschiedenis. Met een enorm zelfvertrouwen en een brede, soms zelfs schaterende lach won ze glansrijk de finale van de Dutch Classical Talent Award 2020.

In een traject van achttien maanden worden ‘Dutch Classical Talents’, talenten tot en met 28 jaar, studerend aan een Nederlands conservatorium of daaraan afgestudeerd, gecoacht bij het samenstellen van een eigen programma. In dat programma mogen ze zichzelf (her)uitvinden en definiëren voor publiek tijdens een tournee door het land.

Eigenheid en authenticiteit

Hetherington deed dat volgens de jury het beste. Haar stem is helder, haar barokversiering overvloedig. De a capella opening én afsluiting, naakt en kwetsbaar, getuigden van enorme durf. Lachend applaus kreeg ze voor de Toccata van Harry Freedman, een duet met fluitiste Aysha Wills met slechts de syllaben ‘dabada’ als tekst.

Op de vraag gesteld door juryvoorzitter Peter Tra: „Wie heeft zichzelf het best weten te presenteren als artiest van de toekomst, met eigenheid en authenticiteit?”, kon Hetherington alleen het antwoord zijn.

Het publiek gunde de publieksprijs aan de Nederlandse pianist Ramon van Engelenhoven. Van Engelenhoven presenteerde zich het meest traditioneel, met het ingewikkelde ‘Ondine’ uit Gaspard de la Nuit van Maurice Ravel als opening.

Elk van de vele snelle nootjes stond als een huis, maar deze waternimf komt pas echt tot leven als het lijkt alsof geen enkel nootje wordt aangeraakt. Zenuwen belette het water hier echt te gaan golven.

De tournees van de volgende lichting talenten is ook alweer begonnen. Deze en volgende maand trapt sopraan Marion Dumeige seizoen 2020-2021 af.

Klassiek Finale Dutch Classical Talent Award. Gehoord: 27/9, TivoliVredenburg, Utrecht. Terug te luisteren op nporadio4.nl