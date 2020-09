Een historisch tekort – en toch is Wopke Hoestra populair als minister

Hij kan er natuurlijk weinig aan doen. Toch zal Wopke Hoekstra de geschiedenis in gaan als de minister van Financiën die in de kortste tijd de grootste gaten heeft geslagen in de staatsfinanciën. De staatsschuld loopt volgend jaar op tot 62 procent, het begrotingstekort bedraagt dit jaar 7,6 procent. Die percentages zijn in het verleden al eens hoger geweest, maar in harde euro’s is sprake van records. Een tekort van bijna 60 miljard euro, en een staatsschuld van boven de 500 miljard.

Over deze serie Rutte III op Rapport De komende maanden verdedigen de ministers van het kabinet-Rutte III hun laatste reguliere begroting. Dat is het moment om de balans op te maken. Hoe hebben de zestien ministers van het kabinet gepresteerd? Hebben ze waargemaakt wat in 2017 in het regeerakkoord werd afgesproken? De begrotingsbehandelingen beginnen woensdag met de Algemene Financiële Beschouwingen, de komende maanden volgen de andere departementen.

Voor een minister die, net als zijn voorgangers, naar gezonde overheidsfinanciën streeft, zal dat steken. „Als het ongeveer loopt zoals we nu hopen”, zei Hoekstra (CDA) optimistisch in een van zijn eerste Kamerdebatten, eind 2017, „laten we volgens mij een heel solide begroting achter”. Niet dus.

Maar goed, de corona-omstandigheden zijn zo exceptioneel dat het niet fair is de minister van Financiën puur boekhoudkundig te beoordelen op zijn beleid. Dit laatste halve jaar buiten beschouwing gelaten, valt toch wel een rapport op te maken van Hoekstra’s (voorlopige) erfenis.

Politiek gezien werd het eerste jaar van Rutte III beheerst door een omstreden maatregel die op het bordje lag van de bewindslieden op Financiën. Minister Hoekstra en zijn staatssecretaris Menno Snel (D66) moesten de voorgenomen afschaffing van de dividendbelasting – een VVD-voorstel – met zichtbare tegenzin verdedigen. Dat werd steeds lastiger en het plan bleek uiteindelijk niet houdbaar.

Lees ook: Profiel van Wopke Hoekstra bij zijn aantreden in 2017

De volgende kwestie was er vooral een voor de staatssecretaris: de kinderopvangtoeslag. De bestrijding van fraude met die toeslag, ooit innig gewenst door de politiek, was volledig uit de hand gelopen. Ten onrechte waren ouders tot fraudeur bestempeld, waarna voor tienduizenden euro’s toeslagen werden ingetrokken en teruggevorderd.

Het kabinet kwam rijkelijk laat tot de erkenning dat duizenden kwetsbare gezinnen zo in grote financiële problemen waren geduwd. Hoekstra bemoeide zich er aanvankelijk niet mee – althans niet publiekelijk. Nadat Snel vorig jaar zijn politieke krediet had verspeeld en opstapte, nam Hoekstra de brokkenportefeuille Belastingdienst tijdelijk over. Direct liet hij zich gelden door voor het oog van tv-camera’s of twitterende journalisten met gedupeerde ouders in gesprek te gaan. Hij deed daar wat hij goed kan: inlevend zijn, een luisterend oor bieden, empathische woorden spreken.

Hoekstra zei er steeds eerlijk bij dat hij „geen dingen kan beloven die ik niet waar kan maken.” Nu, bijna een jaar later en onder verantwoordelijkheid van een nieuwe staatssecretaris (Alexandra van Huffelen, D66), wachten duizenden ouders nog altijd op financiële genoegdoening.

Lastenverlichting

Tot zover de incidenten. De hoofdmoot van het financiële regeringsbeleid ging over iets heel anders. Toen de economie er eind 2017 goed voorstond en de overheidsfinanciën op orde waren, zouden de ‘mensen in het land’ daar ook iets van gaan merken. „Nederland moet niet alleen vooruitgaan in de statistieken, Nederlanders moeten dat ook zelf ervaren”, schreef het kabinet in het regeerakkoord. Er zou lastenverlichting komen, en investeringen „in de voorzieningen die van ons allemaal zijn.”

Met tal van koopkrachtmaatregelen lukt dat eerste aanvankelijk wel. De collectieve lasten, de som van belastingen en sociale premies, daalde optisch licht, tot het niveau van vóór de vorige crisis. Maar lang niet altijd voor iedereen voelbaar. En ook hier geldt: de coronacrisis laat de lastendruk weer oplopen.

De ‘mensen in het land’ moesten ook iets van de voorspoed merken

Aan investeringsplannen evenmin gebrek. Naast de al in het regeerakkoord geplande extra ‘intensiveringen’, van een kleine 5 miljard in 2018 tot ruim 14 miljard volgend jaar, kwam Hoekstra samen met zijn VVD-collega Eric Wiebes van Economische Zaken tot het Nationaal Groeifonds waar de komende vijf jaar nog eens 20 miljard in wordt gestoken.

Aan deze ambitie kleeft wel een praktisch probleem. Zeker in de eerste jaren van dit kabinet lukte het Hoekstra maar moeizaam de geplande miljarden uit te geven. Door de krappe arbeidsmarkt en de lange aanlooptijd van grote projecten blijft geld ongewenst lang op de plank liggen. Sinds daar de stikstofcrisis als blokkade is bijgekomen, is het probleem van financiële ‘onderbesteding’, zoals dat in begrotingstermen heet, nog lang niet opgelost.

Gevoegd bij zijn (internationale) reputatie als star, streng en zuinig – bijnaam: mister Nein – en een tikkie arrogantie, kun je van Wopke Hoekstra’s eerste jaren als minister van Financiën zeggen dat hij lang niet al zijn mooie plannen en goede voornemens heeft waargemaakt.

Daar leidt zijn populariteit in het land niet onder. Recente peilingen laten zien dat Wopke Hoekstra van alle bewindspersonen op waardering en vertrouwen het beste scoort.