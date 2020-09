De Regelneef, de Vieze Man en nog 892 typetjes

Onder liefhebbers van het televisiewerk van Kees van Kooten en Wim de Bie doet zich een merkwaardig verschijnsel voor: in gedachten zien zij hen typetjes spelen die in werkelijkheid nooit op de buis zijn geweest. Kijkend naar Ferd Grapperhaus bijvoorbeeld, de eerste Nederlandse minister van Justitie die even een strafblad had, zien zij hoe Wim de Bie hem zou hebben vertolkt: opgeblazen, pompeus, iemand die zijn ongeloofwaardigheid probeert te camoufleren. Of zij zien Kees van Kooten opdoemen in een christelijke coalitiegenoot die het belang van mildheid en genade predikt, maar die deze morele principes moeiteloos terzijde schuift als het om minderjarige vluchtelingen gaat.

Dergelijke fantoomtypetjes, slechts zichtbaar in het hoofd van de liefhebbers, demonstreren hoeveel indruk het werk van Van Kooten en De Bie heeft gemaakt. Tweeëntwintig jaar nadat zij als duo hun tv-werk beëindigden, wordt hun persiflerende kijk op de actualiteit nog altijd gemist. Hoeveel werk zij hebben verzet is voor het eerst volledig in kaart gebracht door Richard Groothuizen in diens Koot & Bie encyclopedie (Uitgeverij JEA, 506 blz. 39,99 euro) die 29 september verschijnt.

Cor van der Laak (32x)

Deze encyclopedie, die prachtig is vormgegeven, begint met een alfabetisch lexicon. Al bij het lemma ‘alle typetjes’ maak je kennis met Groothuizens nauwkeurigheid. Hij rekent voor dat uit een analyse van al het beschikbare beeldmateriaal blijkt dat Van Kooten en De Bie in totaal 894 typetjes speelden. Dirk (gespeeld door Wim de Bie) en Cor van der Laak (Kees van Kooten) kwamen het vaakst voorbij: respectievelijk 35 en 32 maal. Daarnaast vervulden ruim zeventig acteurs en familieleden meer dan honderdvijftig gastrollen.

Het alfabetisch lexicon telt honderdtien bladzijden. Het is leuk om te lezen, maar veel informatie was al elders te vinden. Dat geldt niet voor de hoofdmoot van deze encyclopedie. Groothuizen is film- en videoresearcher en werkt in omroeparchieven. Hij beschrijft de beginjaren van „de heren” vanaf 1963 bij de VARA-radio, waar ze het programma Uitlaat vulden met gefingeerde radio-interviews. Daarbij luisterde het taalgebruik nauw. „Alle radioteksten voor Uitlaat”, aldus Groothuizen, „moesten vooraf uitgeschreven bij de programmaleiding ter goedkeuring worden ingeleverd. Woorden als ‘jeetje’, ‘goh’ of ‘gossie’ en het noemen van zaken als bier en sherry waren bij de Verenigde Arbeiders Radio Amateurs taboe.”

Vanaf 1968 was het duo geregeld op televisie te zien, in programma’s als Hadimassa en ‘Esperanto voor beginners’ (waarin je die kunststaal kon leren). Daarna volgden onder meer ‘Het Gat van Nederland’ (1972-1974), ‘Het Simplistisch Verbond’ (1974-1975), ‘Terug naar een kwartier’ (1975-1976), en zo verder, tot ze op 22 maart 1998 als duo stopten.

26 Bekende Nederlanders

De inhoud van al die uitzendingen wordt door Groothuizen met de precisie van een archivaris puntsgewijs samengevat. Zo kom je te weten dat Van Kooten en De Bie in de uitzending van 10 november 1985 – derde item – typetjes spelen die ruzie maken terwijl zij een politieke vluchteling afhalen van Schiphol; inzet is de vraag wie de vluchteling als eerste heeft uitgenodigd. Op 15 april 1990, in een uitzending van ‘Keek op de Week’, imiteert Van Kooten minister van Justitie Ernst Hirsch Ballin, die de criminaliteit wil aanpakken zonder zelf inzicht te hebben in het criminele milieu. Vraag van verslaggever Louc Hobbema, een typetje van De Bie: „Vindt u het eigenlijk geen bezwaar dat u niet weet waar u het over heeft?” Antwoord van Hirsch Ballin: „Het is niet nodig zelf in een coffeeshop koffie te drinken om te weten dat koffie een hele gevaarlijke drank is.”

Imiteerden Van Kooten en De Bie eigenlijk vaak bestaande personen of bedachten ze vooral zelf typetjes? Ook deze vraag beantwoordt Groothuizen zeer precies. In totaal persifleerden zij 26 Bekende Nederlanders. Zo speelde Van Kooten zes maal de PvdA-politicus Hans Alders, De Bie kroop vijf maal in de huid van VVD-politicus Frits Bolkestein. Maar het overgrote deel van hun typetjes was dus fictief, zij het dat ze soms wel waren geïnspireerd op bestaande figuren. Meestal speelden ze een soort archetypen, zoals de Regelneef, de Geilneef, de Vieze Man en de met consumptie sprekende, strenge oud-leraar Duits (Otto den Beste). Waarschijnlijk dragen juist deze karikaturale uitvergrotingen ertoe bij dat sommigen nog altijd typetjes van Van Kooten en De Bie zien gloren in hedendaagse personen.

Boek Koot & Bie encyclopedie Uitgeverij JEA, 506 blz. 39,99 euro. Richard Groothuizen Vanaf 29 september 2020.