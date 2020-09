De krant: een theater van angst?

Lees en huiver, schrijft de voorloper van NRC - het Rotterdamsch Nieuwsblad - in 1892 over een grote aanslag in Parijs. Gebruikte de krant destijds al het woord terreur en terrorist? Beatrice de Graaf, hoogleraar Geschiedenis van de Internationale Betrekkingen en terreusdeskundige, duikt de geschiedenis in van Nederlandse dagbladen én van NRC in het bijzonder. Ze onderzoekt de opkomst van terorisme in dagbladen, de innige relatie tussen krant en terrorist én reflecteert op de omgang van NRC met het begrip terreur. Want dat terreur niet meer weg te denken is uit ons politieke en culturele vocabulaire is evident, maar de omgang met terreur is aan keuze en tijd onderhevig. Luister mee naar de speech van Beatrice de Graaf op het jubileumfeest van NRC: Proost!

Tekst: Beatrice de Graaf

Presentatie: René Moerland

Concept en productie: Marjon Op de Woerd

Regie en montage: Elianne Meijer

Geluidsnabewerking en masteren: Arno Peeters

Eindredactie: Anne Moraal

De beste feestjes zijn de feestjes waar je mensen tegenkomt die je wereld vergroten, waar gesprekken je grijpen, en waarvan je verrijkt huiswaarts gaat - misschien in een lichte alcoholroes, maar vooral verwonderd, wijzer, en begeesterd.

Noodgedwongen moeten we op afstand blijven en kunnen we elkaar niet fysiek ontmoeten, dus brengen we onze columnisten en redacteuren gewoon via de koptelefoon naar je toe. Vanaf zaterdag 26 september een week lang elke dag een verhaal van Robbert Dijkgraaf, Ellen Deckwitz, Joël Broekaert, Marcel van Roosmalen, Arjen van Veelen, Beatrice de Graaf en Lotfi El Hamidi. Wees welkom bij Proost!

NRC Proost! verschijnt een week lang elke dag. Zaterdag 26 september trappen we de zevendelige serie af. Elke dag staat de nieuwe aflevering om 5.00 uur ‘s ochtends op onze website, in de app - waar u de podcast direct kunt luisteren - en op verschillende podcastplatforms. U hoeft dus geen abonnee te zijn om de podcast te kunnen beluisteren.

