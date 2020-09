Coronawet wordt waarschijnlijk flink aangepast

De coronawet, waarin maatregelen om het virus te bestrijden juridisch vastgelegd worden, gaat waarschijnlijk flink op de schop. Coalitiepartijen ChristenUnie, CDA, D66 en VVD onderhandelen met oppositiepartijen GroenLinks, PvdA en SGP over aanpassing van de wet. Dat zeggen betrokkenen tegen NRC.

De steun van oppositiepartijen is nodig, omdat de coalitie in zowel de Eerste als Tweede Kamer geen meerderheid meer heeft. De coalitie zal daarom (deels) tegemoet moeten komen aan eisen van de oppositiepartijen. Onder meer SP, PVV en FVD hebben al aangekondigd tegen de wet te zullen stemmen. De drie partijen die vorige en deze week met de coalitie onderhandelen zijn ook kritisch, maar zien wel ruimte om de wet te verbeteren. Ze hopen later deze week een akkoord te sluiten.

Volgens betrokkenen wordt er gewerkt aan een reeks gezamenlijke amendementen waarmee de wet, die naar alle waarschijnlijkheid volgende week in de Tweede Kamer besproken wordt, wordt aangepast.

Grotere rol Tweede Kamer

Het gaat met name over het versterken van de rol van de Tweede Kamer bij het nemen van maatregelen tegen de virusverspreiding te versterken. Op tafel ligt een voorstel voor een ‘bekrachtigingsrecht’, waarbij de Kamer moet instemmen voordat beperkende maatregelen van kracht worden. In het huidige wetsvoorstel kán de Kamer gevraagd worden om instemming, maar hoeft dat niet.

Bij noodsituaties, wanneer het kabinet niet de tijd heeft te wachten op een besluit van de Kamer, zou volgens een betrokkene een aparte regeling kunnen komen. Gesproken wordt onder meer over een termijn van een week waarbinnen de Kamer een noodmaatregel moet goed- of afkeuren – in de tussentijd geldt de regel dan al wel.

Ook wordt er gesproken over het verder inkorten van de geldingsduur van de wet. Oorspronkelijk wilden ministers Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) en Ferd Grapperhaus (Justitie, CDA) dat de coronawet een jaar ging gelden. Dat is na kritiek van onder meer de Raad van State al teruggebracht tot zes maanden. In de gesprekken die nu gevoerd worden, wordt nagedacht om de duur in te korten naar drie maanden. Daarna zou de Kamer bij elke verlenging opnieuw moeten instemmen.

Niet handhaven achter de voordeur

Het kabinet streefde er aanvankelijk naar de coronawet al per 1 juli in te laten gaan. Maar op het (concept-)wetsvoorstel kwam dusdanig veel kritiek dat de behandeling en ingang flink zijn vertraagd. Onder druk van onder meer de Tweede Kamer en de Raad van State is bijvoorbeeld al uit de wet gehaald dat ook achter de voordeur gehandhaafd zou gaan worden op het houden van anderhalve meter.

Met de coronawet wil het kabinet de volgens juristen wankele juridische basis van de noodverordeningen vervangen. Nu besluiten ministers en burgemeesters over maatregelen, die in de verordeningen worden vastgelegd. De Kamer en gemeenteraden hebben daar niks over te zeggen. Zulke noodverordeningen zijn bovendien eigenlijk bedoeld voor een acute, lokale crisissituatie – niet om algemeen geldende regels af te dwingen.

Bij de drie oppositiepartijen die met de coalitie onderhandelen heerst dan ook het besef dat tégen de coronawet stemmen grote, onwenselijke consequenties kan hebben. Het stelsel van noodverordeningen blijft dan in stand, en daarbij staat de Kamer al helemaal buitenspel.